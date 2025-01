Gomadinger Bahnhof wird zum Wohnhaus umgebaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Knapp 260.000 Euro kostet die Sanierung des Gomadinger Bahnhofs, mit der im Februar begonnen wird. Der Gemeinderat hat dazu am Dienstagabend weitere Arbeiten für rund 180.000 Euro vergeben. Bürgermeister Klemens Betz geht davon aus, dass Ende des Jahres alles fertig sein wird. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die beiden Zuschussbescheide in Höhe von rund 110.000 Euro. Das Geld kommt aus den Fördertöpfen Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Im 1893 erbauten Bahnhof werden seit Jahrzehnten keine Fahrkarten mehr verkauft. Vor dem ehemaligen Stationsgebäude der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn hält heute noch die Alb-Bahn, die zwischen Münsingen und Engstingen verkehrt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das seit knapp 30 Jahren der Gemeinde gehört und bis 2019 vermietet war, wird nun saniert und im Innern umgebaut. Künftig sollen zwei Wohnungen mit Bad und Küche zur Verfügung stehen: Eine kleinere im Erdgeschoss für zwei Personen sowie eine größere, die sich über zwei Etagen im Ober- und im Dachgeschoss erstreckt. (lejo)