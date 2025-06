Golf-Schnupperkurs in Sonnenbühl für GEA-Leser

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Golf ist ein Sport, auch wenn manche böse Zungen immer noch das Gegenteil behaupten. Aber Golf ist außerdem ein Naturerlebnis und schafft sozusagen spielend soziale Kontakte. Wie das in der Praxis aussieht, konnten jüngst wieder 21 GEA-Leser live erfahren. Die GEA-Vorteilswelt bietet Abonnenten Zugang zu außergewöhnlichen Aktivitäten und Erlebnissen wie zum Beispiel einen Nachmittag auf dem Golfplatz.

Sportvorstand Bernd Ruof begrüßte die Teilnehmer, Jung und Alt waren in der Gruppe gleichermaßen vertreten. Er ging auf die Historie des 1986 gegründeten Clubs ein, der mit seinen über 700 Mitgliedern sportlich äußerst erfolgreich ist. So bestreiten in dieser Saison zehn Mannschaften – von der Jugend über die 1. Herren- und Damenmannschaft bis zu den Ligen in den einzelnen Altersklassen bei den Damen und Herren – den Ligaspielbetrieb. Die AK 30 Herren spielen derzeit sogar 1. Liga Baden-Württemberg.

Die Teilnehmer des Golf-Schnupperkurses übten die ersten Schläge. Foto: Bernd Ruof Die Teilnehmer des Golf-Schnupperkurses übten die ersten Schläge. Foto: Bernd Ruof

Ein großes Augenmerk, so Ruof, legt der Club auf die Jugendarbeit. Mehr als 50 Jugendliche trainieren dort unter der Anleitung von Jugendvorstand Udo Paul und seinem Team von C-Trainern.

Willkommen hieß auch Frank-Simon Reinhold die GEA-Schnupperer. Er betreut mit seinem Team die neuen Mitglieder mit verschiedenen Aktionen wie »Bahn frei«, bei der die Neuen, unterstützt von erfahrenen Helfern, auf dem großen Platz ungestört spielen können. Auch die Anfängerturnierserie »Tiger & Rabbit«, bei der immer ein erfahrener Golfer drei Neulinge betreut, ist Teil des Integrationsprogramms.

Samuel Nusser (rechts) übernahm die Instruktion der Schnupperer. Foto: Bernd Ruof Samuel Nusser (rechts) übernahm die Instruktion der Schnupperer. Foto: Bernd Ruof

Nach so viel theoretischem Vorwissen waren die Trainer, im Golf Pros genannt, an der Reihe. Barry Higgins, Sonnenbühler und seit 40 Jahren seiner Heimat Schottland »untreu«, und Samuel Nusser vermittelten den Golf-Neulingen die Grundinformationen, zeigten den richtigen Griff am Schläger und wie er geschwungen wird, um den optimalen Treffmoment zu erzielen. Auf dem Übungsgelände wurde gechippt, der Ball über eine kurze Distanz zum Fliegen gebracht, längere Schläge wurden trainiert und auf dem Übungsgrün geputtet. Zur Freude der Teilnehmer stellten sich Erfolge meist rasch ein.

Andreas und Ute waren über die GEA-Anzeige auf den Schnupperkurs aufmerksam geworden. »Wir haben früher zusammen getanzt und suchen jetzt nach einem gemeinsamen Freizeitvergnügen. Es hat sichtlich Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass Golf körperlich so anstrengend ist«, sagte Ute, und ihr Mann attestierte den Trainern einen »super Job«. »Wir werden das sicherlich nochmal versuchen«, betonten beide.

Mächtig viel Spaß hatten die 21Teilnehmer und ihre Betreuer beim GEA-Schupperkurs. Foto: Bernd Ruof Mächtig viel Spaß hatten die 21Teilnehmer und ihre Betreuer beim GEA-Schupperkurs. Foto: Bernd Ruof

»Golf ist schwieriger als es aussieht, ein toller Sport an der frischen Luft und in einem wunderbaren Ambiente«, konstatierte Burkhard, der mit seiner Frau Katrin da war. »Wir könnten uns durchaus vorstellen, hier einen Platzreifekurs zu machen«, betonte Burkhard, der von dem »Traumplatz« schwärmte und den Sport in der Natur als perfekten Ausgleich zum Job sieht. Ruth wollte schon im vergangenen Jahr dabei sein, »leider war der Schnupperkurs damals schon ausgebucht«. Dieses Mal hat es geklappt, und sie schwärmte von dieser Erfahrung, auch wenn sie eingestand, dass der Bewegungsablauf nicht einfach ist.

SCHNUPPERKURS Der nächste Golf-Schnupperkurs findet am Samstag, 28. Juni, um 14.45 Uhr beim Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl, Gewann vor Staudach 2, in Sonnenbühl-Undingen statt und dauert rund 3,5 Stunden. Im Preis von 29 Euro enthalten sind: •Leihausrüstung (Golftragebag inklusive Golfschläger) •Übungsbälle •während des Unterrichts Nutzung der Driving-Range und 3-Loch Kurzbahnen •Platzrundfahrt •Gegrilltes auf die Hand und ein Getränk •Einsteigermappe mit dem Angebot zur Platzreife •Optional Rabatt auf die Platzreife (279 statt 299 Euro) Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind online möglich. (ber) gea.de/golf

Ottmar, Finanzbeamter im Ruhestand, sprach von einer »Weltklasse-Veranstaltung«: »Die GEA-Events sind einfach toll.« Ralf zeigte sich beeindruckt von der Größe der Golfanlage mit rund 80 Hektar, die zum Schluss alle Teilnehmer mit einem Elektro-Cart abfahren durften. »Ich mache auf jeden Fall weiter«, lautete sein Resümee.

Nach so viel Sport und Sightseeing stand der gemütliche Teil auf der Agenda. Gastronom Marcello Ianni, der das italienische Restaurant am Golfplatz betreibt, lud ein zu Gegrilltem, darunter seine selbst gemachte Salsiccia, und kühlen Getränken. (GEA)