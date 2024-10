Gala-Abend und Auktion beim Pferdezuchtverband in Marbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Die letzten Vorbereitungen für das Marbacher Wochenende laufen auf Hochtouren. Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg veranstaltet am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, die DSP Reitpferdeauktion, die Sattelkörung sowie die regionale Ponykörung. Außerdem wird das Finale des Kids Cup ausgetragen.

Ein Highlight wird der Gala-Abend am Samstag um 19 Uhr werden. In der festlich geschmückten Reithalle des Haupt- und Landgestütes werden in einem kurzweiligen Programm zahlreiche interessante Showacts zu sehen sein. Im Anschluss wird im großen Festzelt die legendäre Marbacher Party mit DJ eröffnet, bei der Jung und Alt bis in die Morgenstunden tanzen und feiern können.

Olympiasieger referiert

Das Tagesprogramm am Samstag startet um 10 Uhr mit dem Kids-Cup-Finale. Auch in diesem Jahr gab es einen regelrechten Run auf die Qualifikationen, sodass in Marbach 50 zukünftige Talente im Sattel im Kostüm Führzügelwettbewerb an den Start gehen werden. Ab 13 Uhr werden sich bei der Sattelkörung und der Ponykörung rund 20 Hengste der Körkommission präsentieren.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Upfingen.

Ab 11 Uhr gibt es erstmals eine öffentliche Trainingseinheit mit ehemaligen Marbacher Auktionspferden. Die Organisatoren konnten als Referenten keinen geringeren als Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger gewinnen. Der 30-jährige Dressurreiter aus Bad Homburg wird am Auktionssonntag spannende Einblicke in das tägliche Training und nützliche Impulse für die bevorstehende Winterarbeit geben.

Den Abschluss bildet am Sonntagnachmittag um 14 Uhr die DSP Reitpferdeauktion. Rund 50 vielversprechende Spring- und Dressurpferde sowie Ponyhengste aus dem Lot der Ponykörung werden unter den Hammer von Auktionator Hendrik Schulze-Rückamp kommen.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie Kartenbestellungen gibt es online über die Webseite des Pferdezuchtverbands oder telefonisch. Das Rahmenprogramm am Samstag ist kostenlos mit freier Sitzplatzwahl, Eintritt wird Samstag für den Gala-Abend und am Sonntag für die Auktion inklusive Training mit Sönke Rothenberger erhoben. Es stehen kostenlose Parkplätze oberhalb des Hengstparadestadions zur Verfügung. (eg)

www.pzvbw.de

07385 96902-24