Frühlingskonzert: Die Musikkapelle Böttingen bietet ganze Bandbreite der Blasmusik

MÜNSINGEN. Mit einer bunten Auswahl an Musikstücken unterhielt die Musikkapelle Böttingen unter der Leitung von Birgit Tomschi das Publikum in der gut besuchten Alenberghalle in Münsingen bei ihrem jährlichen Frühjahrskonzert.

Begrüßt wurde das Publikum mit dem »Marsch der belgischen Fallschirmspringer«. Diesen weltberühmten Marsch schrieb der belgische Dirigent und Komponist Pieter Leemans während einer Nacht, nachdem er das Regiment besucht hatte.

Mit Johann Strauss berühmtem Werk »An der schönen blauen Donau« entführte die Musikkapelle Böttingen das Publikum auf eine musikalische Reise entlang der Donau und mit »The New Village« von Kees Vlak ließen die Musiker die Zuhörer am Aufbau eines Dorfes und dem regen Dorfleben teilhaben. Aber auch Fans der traditionellen Blasmusik kamen mit der »Tenorhorn-Polka« und dem »Musikantentrio« auf ihre Kosten.

Auch in diesem Jahr konnte Yvonne Nägele vom Blasmusikverband Neckar-Alb einige Ehrungen durchführen. So wurde Birgit Geiselhart für zehn Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Für 20 aktive Jahre erhielt Jonas Schrade die Ehrennadel in Silber. Sabine Kürsammer, Stefan Bösch und Harald Bösch wurde für 30 aktive Jahre die Ehrennadel in Gold mit Urkunde verliehen, und sie wurden zu Ehrenmitgliedern der Musikkapelle Böttingen ernannt. Zudem wurde Andreas Kürsammer für zehn Jahre Ausschusstätigkeit die Verdienstnadel in Bronze mit Urkunde verliehen. Vorstand Jürgen Schrade kann auf 30 Jahre Ausschusstätigkeit zurückblicken, und ihm wurde für sein Engagement die Verdienstmedaille in Gold mit zwei Diamanten verliehen.

Als Überraschung für den jüngsten Musiker auf der Bühne wurde Noah Bösch die Urkunde für seine herausragende Leistung bei dem Wettbewerb »Jugend musiziert«, in dem er die volle Punktzahl in der Kategorie Percussion erreichte, überreicht. Die Zuhörer begeisterte er während des Konzerts mit seinem Solo am Xylofon bei »Erinnerung an Zirkus Renz«. Mit dem Stück »Eine letzte Runde« und dem »Abendsegen« aus der Oper Hänsel und Gretel verabschiedete sich die Musikkapelle Böttingen nach einem kurzweiligen Abend von ihren Zuhörern. (em)