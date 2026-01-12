Schwipslieder und andere Sektseligkeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Große Oper, große Gefühle, großer Spaß. Was das Johann Strauß Festival Ensemble zum Neujahrskonzert der Gesellschaft der Musikfreunde Münsingen auf der Zehntscheuer-Bühne so alles anstellte, war schon eine wilde Mischung. Witze über Männer und Frauen, Trump und Putin, hier und da ein Strauß-Walzer, das eine oder andere Virtuosenstückchen und dann auch noch eine Solistin mit echten Operndiven-Qualitäten: Langeweile kam da nicht auf, ein bisschen Sektlaune aber schon. Genau so soll es ja auch sein bei einem Neujahrskonzert, bei dem sich 120 Zuhörer köstlich amüsierten.

Arrangements für Musik irgendwo zwischen Wiener Walzerseligkeit und großer Belcanto-Arie für ein so kleines Ensemble zu finden, zu schreiben und auch so zu spielen, dass man beim Zuhören nichts vermisst, ist gar nicht so einfach. Jean-Paul Mathé, Kontrabassist und Moderator, gelingt das mit seiner Strauß-Combo ganz wunderbar. Tvrtko Galic und Konrad Balik spielen Violine, Mathé verteilt launig unterschiedliche Etiketten: Galic ist der »Draufgänger«, macht seinem Ruf alle Ehre und geigt virtuos durch die »Zigeunerweisen«, Balik hat an anderer Stelle ein zartschmelzendes Stehgeiger-Solo. Walter Koller (Viola) und Cellist Alexander Ruder, über den Mathé sagt, er habe »einen Kopf wie Beethoven in der Endphase«, komplettieren das Streichquintett, zu dem zwei Bläser stoßen. Der erst 19-jährige Trompeter Lukas Kassner ist das Nachwuchstalent in der Runde. Klarinettist Sven Aberle demonstriert an Rossinis Variationen nicht nur sein Können, sondern auch große Spielfreude.

Solveig, Carmen und Norma

»Musik ohne Grenzen« ist das Motto, das Reisethema zieht sich als roter Faden lose durchs Programm. Im Hafen läuft der Dampfer standesgemäß mit einem Marinemarsch aus und nimmt erst mal Kurs in Richtung Norden zu Edvard Grieg und seiner Solveig alias Karina Aßfalg. In welcher Rolle die Sopranistin, die in St. Petersburg studiert hat und der Liebe wegen auf die Alb nach Zwiefalten gezogen ist, am überzeugendsten ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen: Sie fühlt sich sowohl im ernsten als auch im komischen Fach zu Hause. Als Solveig wartet sie mit wehmütiger Wärme in der Stimme auf ihren Geliebten. Im roten Abendkleid gibt sie eine grandios singende, schauspielernde und tanzende Carmen ab, und als Bellinis Priesterin Norma ruft sie in der berühmten Arie »Casta diva« herzergreifend die Mondgöttin an.

Nicht nur die Wiener Geschichten, Anekdoten und Kalauer, die Conférencier Mathé zwischendurch zum Besten gibt, sorgen für Heiterkeit. Auch unter den Komponisten gab es offenbar schon zu allen Zeiten rechte Kindsköpfe. Johann Strauß senior lässt seinen Seufzer-Galopp mit - tja, was wohl - einem tiefen Seufzer der Tänzer und Musiker enden, weil so ein Wiener Ball ja auch ganz schön anstrengend ist. Mathés Ensemble zelebriert diese Seufzer mit großer Wonne. Johann Strauß junior hat mit seiner Annen-Polka, besser bekannt als »Schwipslied«, ein Stück geschrieben, das die Sektlaune zum Jahreswechsel nicht besser in Worte und Töne fassen könnte. Karina Aßfalg ist mit der Flasche in der einen und dem Glas in der anderen Hand so charmant wie komisch. Und weil ein Neujahrskonzert ohne Radetzky-Marsch nur ein halbes Neujahrskonzert ist, gab's den Mitklatsch-Evergreen selbstredend als Zugabe. (GEA)