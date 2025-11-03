Fahrservice in Hohenstein ist gestartet

Es gibt nun einen Fahrservice in Hohenstein: Die ersten Gäste wurden schon von A nach B chauffiert.

HOHENSTEIN. Der Fahrservice Hohenstein ist erfolgreich gestartet. Seine Premiere feierte das Angebot von Bürgern für Bürger mit ersten Fahrten zum Seniorentreff 65 plus. Einige Fahrgäste fuhren anschließend direkt zur Auftaktveranstaltung nach Oberstetten.

Insgesamt 16 engagierte Bürger setzen sich als Fahrende, in der Rufbereitschaft oder in der Organisation für das Projekt ein. Bürgermeister Simon Baier dankt allen Helfern für das selbstlose Engagement zugunsten anderer in der Gemeinde. Dies trage zu einer verbesserten Mobilität und damit auch zu Teilhabe und Selbstständigkeit bei: »Es stärkt das Miteinander und den Austausch und festigt die Gemeinschaft weiter.« Die Eröffnungsfeier konnte dank des Narrenvereins und der Backfrau von Oberstetten im Adler Oberstetten mit frisch Gebackenem aus dem Backhaus stattfinden. Gefördert wird dies zudem aus Mitteln des Beteiligungstalers des Landes Baden-Württemberg.

Der Fahrservice bietet Fahrten innerhalb der Gemeinde dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr an. Montags und mittwochs können Fahrten spätestens einen Tag vorher gebucht werden – telefonisch unter 07387 9841469.

Wer sich für das Projekt interessiert oder einbringen möchte, kann gerne Kontakt mit Barbara Boßler aufnehmen. Sie ist kommunale Gesundheits- und Pflegekraft in Hohenstein, bei ihr laufen auch die Fäden für den Bürger-Fahrservice zusammen. (em)

Barbara.bossler@gesundheits-zentrum-hohenstein.de

07387 9841463