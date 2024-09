Fünf neue Räte in Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause verpflichtete der Hohensteiner Bürgermeister Simon Baier die gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung und Ausübung ihres Amtes. Er betonte, dass die Räte als Vertretung der Bürgerschaft und Hauptorgan der Gemeinde kommunalpolitische Verantwortung für die künftige Entwicklung der Gemeinde übernehmen. In dieser Legislaturperiode stehen richtungsweisende Entscheidungen an. Bei den Abwägungen und der Entscheidungsfindung stehe immer das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund. Durch die Wahl hat sich im Gremium einiges verändert, insgesamt sind fünf neue Räte im Amt, darunter zwei Frauen. Bisher war der Gemeinderat durchweg mit Männern besetzt. Neu eingezogen sind Marius Reihling und Andrea Wittel (beide Bernloch), Andrea Brazel (Oberstetten), Harald Krieg und Martin Rauscher (Ödenwaldstetten). (a/GEA)