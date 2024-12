Förderprogramm Leader Mittlere Alb sucht smarte Ideen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Förderprogramm Leader Mittlere Alb sucht Projekte im Bereich der Digitalisierung. Gestalter, Zukunftsmacher, Unternehmer und Innovatoren aus der Region können Anträge für die Umsetzung smarter Ideen in der Leader-Geschäftsstelle in Münsingen beantragen.

Digitale Transformation ist der Prozess der stetigen Weiterentwicklung digitaler Technologien, die in Form von Chancen und Herausforderungen Einfluss auf die Wirtschaft, das Alltagsleben und die Gesellschaft haben. Dabei soll die Digitalisierung nicht als Selbstzweck dienen, sondern als Unterstützung in Bereichen, in denen bestimmte Angebote und Dienstleistungen nur schwer, nicht oder nicht mehr analog verfügbar gemacht werden können oder sollten. Das betrifft den Arbeits- und Dienstleistungssektor ebenso wie den öffentlichen und privaten Bereich.

Die digitale Transformation kann dabei helfen, Kunden besser zu betreuen, neue Strategien und Geschäftsmodelle zu entwickeln, Abläufe und Prozesse nachhaltiger zu gestalten, neue Plattformen und Kanäle zu bedienen oder neue Technologien zu implementieren.

Vielfalt an Projekten möglich

Alle, die von einer finanziellen Unterstützung durch Leader profitieren wollen, können bis zum 14. Februar 2025 einen Projektantrag beim Regionalmanagement von Leader Mittlere Alb einreichen. Für alle Anträge stehen 426.000 Euro EU-Mittel zur Verfügung. Voraussichtlich am 25. März wird entschieden, welche Anträge eine Förderung erhalten.

Leader unterstützt Maßnahmen im Bereich der digitalen Transformation, die nicht materiell sind und einen regionalen Bezug aufweisen. Denkbar sind: Anwendungssoftware in Form von Apps, Bestellplattformen oder Online-Marktplätze, Netzwerke zum Etablieren von Wertschöpfungsketten und Produktkreisläufen, digitale Sprechstunden und Bewegungsangebote, Plattformen zur Partnerschaftssuche, Einsatz künstlicher Intelligenz, digitale Dienste, Lieferdienste oder virtuelle Freizeit- und Bildungsangebote.

Einen Antrag stellen können Unternehmen, Privatpersonen, Vereine, Personengesellschaften, Verbände, Kommunen und Kirchen. Voraussetzung für eine Förderung aus Leader ist, dass das Projekt sehr gut geplant ist und zügig umgesetzt werden kann. Das Fördergeld wird als Zuschuss ausgezahlt, der Fördersatz beträgt 60 Prozent. Interessierte wenden sich an die Regionalmanager Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl. (eg)

markwardt@leader-alb.de

bartholl@leader-alb.de