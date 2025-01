Erzählcafé in Gruorn startet am Sonntag

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-GRUORN. Die Winterserie der Erzählcafés in Gruorn beginnt am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr im dortigen Schulhaus. Thema sind die wenig bekannten großen Übungen des zivilen Bevölkerungsschutzes.

In den größtenteils zerfallenen Gebäuden und Stallungen des ehemaligen Dorfes Gruorn wurde nicht nur der Häuserkampf von Soldaten verschiedenster Militärverbände geübt. Auch für die zivilen Hilfsorganisationen des Bevölkerungsschutzes waren die Ruinen in den 1960er- und 1970er-Jahren mehrfach bestens geeignete Übungsobjekte. Ein ehemaliger Ulmer Feuerwehrmann berichtet über solche Großübungen, an denen er aktiv teilnahm. In seinem PowerPoint-Vortrag sind auch noch deutlich erkennbar verschiedene Bauernhäuser zu sehen.

Im zweiten Teil berichtet er über einen der bemerkenswertesten Einsätze mit dem »Hubschrauber-Rettungssatz« der Ulmer Feuerwehr nach einem Unfall mit einem Kanonenjagdpanzer auf dem damaligen Truppenübungsplatz Münsingen.

Gruorn liegt im ehemaligen Truppenübungsplatz, die Entfernung vom Zugang Trailfinger Säge beträgt knapp zwei Kilometer. Eine Zufahrt ist nicht möglich. Für Besucher, für die die Strecke zu beschwerlich ist, wird ein Fahrdienst eingerichtet. Die Begehungsvorschriften sind unbedingt zu befolgen, die ausgewiesenen Wege dürfen nicht verlassen werden. Es lädt ein die Evangelische Kur- und Rehaseelsorge Bad Urach. (em)