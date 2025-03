Ehemalige Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang zu Besuch in Buttenhausen

Ricarda Lang (Zweite von links) war in Buttenhausen zu Besuch.

MÜNSINGEN-BUTTENHAUSEN. Die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang aus Schwäbisch Gmünd hat Buttenhausen besucht. Eberhard Zacher führte die Gruppe zunächst ins Jüdische Museum in der Bernheimerschen Realschule, wobei das Interesse der Besucher neben Alltag und Schicksal der Juden auch dem Wirken Walter Otts galt, den Michael Länge noch persönlich gekannt hatte.

Ricarda Lang interessierte ebenso das Museum im Geburtshaus Matthias Erzbergers, dessen Büste nicht nur in Münsingen, sondern auch vor dem Bundestagsgebäude in Berlin steht. Hier äußerten die Teilnehmer ihr Unverständnis über der Weigerung des Münsinger Gymnasiums, sich nach Erzberger zu benennen. Zum Abschluss des Vormittags besuchten die Gäste den idyllischen Jüdischen Friedhof bei bestem Frühlingswetter. Bei dieser Gelegenheit besuchte Michael Länge die Grabsteine der Familie Rothschild, die auch in Schwäbisch Gmünd eine bedeutende Rolle gespielt hat. (eg)