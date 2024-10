Drei Titel für die Münsingerin Zoa Leichtle

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Bei den Deutschen Stepptanzmeisterschaften in Hemsbach haben die Tanzschülerinnen der Münsinger Tanzschule Kultur33 allesamt die Finals erreicht und mit besten Platzierungen überrascht. Bei sieben Starts gab es sieben Mal einen Platz auf dem Treppchen. Insgesamt gingen vier Deutsche Meistertitel nach Münsingen.

Zum ersten Mal starteten drei Teilnehmer in den Solo-Kategorien, Elina Strekmet und Freda Basic in der Kategorie Kinder Solo sowie auch gemeinsam als Duo, und Zoa Leichtle in der Kategorie Juniorinnen 2 Solo. Insgesamt waren knapp 500 Tänzerinnen und Tänzer gemeldet.

In den Kinderkategorien ertanzten sich die Solistinnen Elina Strekmet und Freda Basic einen Platz auf dem Treppchen, sie brachten einen dritten Platz (Elina Strekmet) mit dem Titel »Flashlight« und einen zweiten Platz (Freda Basic) mit dem Titel »Love ist Gone« mit nach Hause. Noch besser machten es die jungen Tänzerinnen mit ihrem Duobeitrag »Groovin«: Die Münsinger Fangemeinde bejubelte den ersten Deutschen Meistertitel.

Euphorisiert durch den perfekten Start, verzauberte auch das Kindertanzensemble mit Elina Strekmet, Freda Basic, Leni Hettrich, Lera Neigum, Matilda Brändle und Xenia Schrode die Jury und ertanzte sich mit »Do What I Do« den Vizemeistertitel.

Zoa Leichtle zeigte erneut außergewöhnliche Leistungen in verschiedenen Kategorien. Bei allen drei Starts gewann sie souverän und durfte mit drei Deutschen Meistertiteln die Heimreise antreten. Zunächst verzauberte sie mit ihrer Solo-Choreografie zu »Für Elise Reimagined« musikalisch-tänzerisch Publikum und Juroren. Die siebenköpfige, international besetzte Jury bewertete die Darbietung mit Platz 1. Doch es sollte nur der Auftakt eines sensationellen Abends sein. Zusammen mit ihrer Stepptanzlehrerin Kira von Kayser und Meriel Arens aus Ibbenbüren aus München startete sie im Trio Erwachsene, die Tänzerinnen sicherten sich für ihre Choreografie zu »Big Noise« den ersten Platz.

Battle bei der Weltmeisterschaft

Kein Halten gab es dann, als Zoa Leichtle auch noch den Titel beim »Battle of the Feet« holte. Dies ist ein im K.-o.-System ausgetragener Improvisationswettkampf, in welchem Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann getanzt wird. Zoa gewann das Finale vor ausverkaufter Halle. Das bedeutet, dass die junge Tänzerin Ende Oktober in dieser Kategorie die deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft vertreten wird, denn bei diesem speziellen Wettbewerb darf pro Nation jeweils nur eine Frau und ein Mann pro Land starten. Die World Tapdance Championships werden dieses Jahr vom 22. bis zum 27. Oktober in Prag stattfinden. (eg)