SONNENBÜHL. Vor genau 50 Jahren wurden die vier Teilgemeinden Erpfingen, Genkingen, Undingen und Willmandingen zur Gemeinde Sonnenbühl zusammengeschlossen. Dieses Jubiläum ist Anlass für vielfältige Aktivitäten und Feste, die das ganze Jahr über angeboten werden. Der Albverein Willmandingen hat eine Jubiläumsradtour unter dem Motto »Die schönsten Ausblicke auf Sonnenbühl« angeboten und dabei alle vier Ortsteile befahren.

Weit über dreißig Radfahrer sind der Einladung gefolgt und haben von Wolfgang Aierstock und Eberhard Ranz auf der 28 Kilometer langen Strecke viele Informationen über die Teilgemeinden, aber auch Besonderheiten und Anekdoten erfahren. Erster Stopp war der Spielplatz auf dem Egelsberg, von wo aus man einen wunderbaren Blick auf Willmandingen hat. Der nächste Stopp war am Kirchberg, wo die tolle Aussicht auf Undingen und Genkingen genossen wurde. Weiter ging es über Genkingen zur Mittagsrast an die Walter-Bächle-Hütte. Bei ausgezeichneter Fernsicht und mit Blick auf Undingen wurde hier gegrillt.

Foto: GEA allgemein Gea Foto: GEA allgemein Gea

Der weitere Tagesablauf wurde kurzfristig umgeplant, denn der Mitradler und langjährige Höhlenführer, Ernst Cyprianus, bot der Radlergruppe kurzfristig einen Besuch der Karls- und Bärenhöhle unter seiner fachkundigen Führung an. Dieses Highlight nahm die Gruppe sehr gerne an und baute einen Abstecher mit dem beeindruckenden Höhlenbesuch, bei dem natürlich auch die Entdeckungsgeschichte aus dem Jahr 1834 gewürdigt wurde, in die Tour mit ein. Weitere Stopps der Tour waren: die Fein-Hütte im Gewann Flossen, der Golfplatz, die Helmut-Werner-Hütte und der Naturkindergarten Waldwinkel auf dem Bloßenberg. Hier konnte man den Kalkstein besonders gut sehen. Auch ein Blick auf die zurückgelegte Strecke um die Burg Hohengenkingen war von hier aus möglich.

Erinnerung an Hochwasser

Weiter ging es zum Rinnental, wo natürlich Wissenswertes über die dortigen Wetterstationen und den hier verlaufenden Klimapfad zu erfahren war. Dies weckte auch Erinnerungen an das Hochwasser von 2013, das den Bau eines vier Meter hohen Wasserrückhaltedamms vor Erpfingen auslöste. In Erpfingen angekommen wurde Halt am Marktplatz gemacht, um Geschichtliches zum Ortsteil und der Einrichtungen zu erfahren. Nach einem kurzen Abstecher zum Kurgarten mit Kneippbecken und Kräutergarten ging es auf den Himmelberg.

Frank Hummel von Sowitec, der ebenfalls an der Radtour teilnahm, steuerte fachkundig aus erster Hand Informationen über die Geschichte der Windkrafträder am Himmelberg und zu den aktuell laufenden Arbeiten der Windkraftanlagen am Hohfleck bei. Anschließend ging es mit einem kurzen Stopp auf Längloch wieder zurück nach Willmandingen, wo die Radler den Tag gemütlich ausklingen und das erlebte Revue passieren ließen. Stolz auf das Geleistete waren alle Teilnehmer, denen immerhin 28 Kilometer mit 380 Höhenmetern in den Beinen steckten.

Bilder der Radtour gibt’s im Internet. Die Radtour ist zudem zum Nachfahren unter dem Titel »Die schönsten Ausblicke auf Sonnenbühl« in die App Komoot eingestellt. (v)

www.albverein-willmandingen.de