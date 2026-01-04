Feuerwehreinsatz in Erpfingen: Der Dachstuhlbrand, der keiner war

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. Ein gemeldeter Dachstuhlbrand in der Hausener Straße in Sonnenbühl-Erpfingen hat am Samstag die Feuerwehr auf Trab gehalten. Deshalb rückten gegen 11.25 Uhr die komplette Sonnenbühler Feuerwehr mit knapp 70 Einsatzkräften und die Drehleiter aus Pfullingen aus. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, da wegen der Inversionswetterlage der Schornsteinrauch nicht aufstieg, sondern nach unten ins Gebäude gedrückt wurde. Das hatte offenbar den Eindruck vermittelt, dass es im Dachstuhl brennen würde. (lejo/GEA)