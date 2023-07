Die Lombakabell Großengstingen hat in Berlin eingeheizt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN/BERLIN. Berlin ist immer eine Reise wert, besonders aber, wenn die Lombakabell Großengstingen zur musikalischen Umrahmung der legendären »Stallwächterparty« der Landesvertretung Baden-Württemberg eingeladen wird.

Die »Stallwächterparty«, das alljährliche Sommerfest der Baden-Württemberger in Berlin, stellt einen ganz besonderen Veranstaltungshöhepunkt und damit ein Highlight in der Berliner Politszene dar. Es gibt nur ein sehr begrenztes Kontingent an Einladungen und Einlasskarten und die Nachfrage für diese Veranstaltung ist enorm. Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft trifft sich um wichtige Kontakte zu knüpfen, miteinander zu feiern und einen schönen Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Einladung vom baden-württembergischen Innenminister

Eingeladen wurde die Lombakabell Großengstingen bei der Verleihung der »Goldenen Saubloder« der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte durch den diesjährigen Fasnets-Preisträger und Innenminister Thomas Strobl. Auch Bundestagsabgeordneter Michael Donth und Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger haben hinter den Kulissen dazu beigetragen, dass die »Lomba« ihr Drei-Tages-Ticket nach Berlin lösen konnten.

Nach der Anfahrt in die Hauptstadt stand eine Besichtigung der Brauerei »Südstern« mit entsprechender Verkostung an. Auch Michael Donth nahm sich an diesem Abend viel Zeit für den Austausch und die Gespräche mit den »Lomba«, inklusive einer kleinen »City-Tour« durch das nächtliche Berlin auf dem Nachhauseweg.

Prominente Stars auch dabei

Am Partytag stand zunächst die Besichtigung der Stadt an, unter anderem mit Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Reichstag und dem Alexanderplatz. Abends ging es dann bestens angezogen mit Frack und Zylinder in die Landesvertretung Baden-Württemberg zur musikalischen Umrahmung der Stallwächterparty, zusammen mit weiteren Top-Acts wie Laith Al-Deen oder Anne Haigis.

Neben vielen interessanten Ausstellern zum diesjährigen Motto »Künstliche Intelligenz« (KI), gab es eine große Auswahl an baden-württembergischen Spezialitäten und niemand musste hungern oder verdursten.

Ministerpräsident als Partygast

Auch so mancher Promi aus der Bundes- und Landespolitik, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wurde auf der Party gesichtet und es ergab sich meist auch die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto.

Nach einem schönen und eindrucksvollen Abend traten die »Lomba« dann am nächsten Morgen wieder die Heimreise an und waren somit rechtzeitig zur Schlosshof-Hockete daheim in Großengstingen.

Die Lombakabell bedankt sich herzlich bei Innenminister Thomas Strobl, bei Michael Donth und Manuel Hailfinger sowie bei allen, die dieses einmalige Erlebnis möglich gemacht haben. (eg)