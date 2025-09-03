Militärmuseum auf der Haid: die Uniformen und ihre Geschichte dahinter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-HAID. Dreimal ist der blutjunge Jagdflieger Heinz Ruland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mit seiner Messerschmitt Me 109 abgeschossen worden. Nur knapp überlebte er den Absturz in Renningen. Seine lederne Fliegerkombi kann im Militärhistorischen Museum Engstingen-Haid besichtigt werden. Bemerkenswert: Schon damals war die Kombi beheizt, um damit im Winter überhaupt in den Einsatz fliegen zu können.

Das Museum verfügt über einige äußerst seltene Uniformen, auf die wesentlich größere Museen sehr stolz wären. Der Museumsgründer und Vorsitzende des Trägervereins, der Engstinger Joachim Erbe (76), hat viel Herzblut, viel Zeit und Geld in die Sammlung investiert. Sehr stolz ist er auf einen komplett ausstaffierten Landser des Zweiten Weltkriegs sowie die komplette Uniform-Historie des Heeres der Bundeswehr von 1956 bis heute. Erbe will die Geschichte und den Wandel anhand möglichst echter Uniformen und Ausrüstungsgegenstände erfahrbar machen. Hinter vielen Uniformen verbergen sich außergewöhnliche Geschichten.

Von der Müllhalde gerettet wurde diese seltene Uniform der Luftwaffe in Afrika. Foto: Jürgen Rahmig Von der Müllhalde gerettet wurde diese seltene Uniform der Luftwaffe in Afrika. Foto: Jürgen Rahmig

Doch wie wird man ein so leidenschaftlicher Sammler? Die Inspiration zum Uniformsammeln entwickelte er schon den 50er- und 60er-Jahren. Damals gab es in Reutlingen noch den Verein Kavalleristen Reutlingen und Umgebung. »Die Leute erzählten von ihren Erfahrungen, wenn ich mit meinem Großvater dorthin mitgegangen bin. Da war ich noch Schüler. Dort habe ich die erste Uniform von einem Vereinsmitglied geschenkt bekommen.«

Natürlich sagten andere: »Wa witt mit deam Ding?« Aber der junge Joe Erbe wurde vom Ehrgeiz gepackt und fragte nach – auch bei seinem Opa Johannes Wörner. Der war Wassermeister in Unterhausen. Nebenher hatte er eine Fabrik zur Herstellung von Pappe. Von 1904 bis 1907 war Wörner im Dragonerregiment Königin Olga, dessen Regiments-Chef damals der Herzog von Urach war. Auch die Dragoner-Uniform seines Opas ist zu sehen.

»An dieser Uniform ist nichts geflickt oder nachträglich rangekommen«

Erbe schaffte es tatsächlich, die malerischen Uniformen mit Helmen und Säbeln von jedem Kavallerieregiment Württembergs vor dem Ersten Weltkrieg zusammenzubekommen (Ulanen 19, Ulanen 20, Dragoner 25 und Dragoner 26). Diese sind so einmalig, dass im Museum ausnahmsweise nur nachgemachte, aber authentische Uniformen ausgestellt sind. Die Originale sind gut verwahrt. Auch die preußische Ecke im Museum ist bis auf wenige Ausrüstungsgegenstände vollständig. Die Helme von damals gibt es teilweise noch auf dem Markt, denn immer wieder kommt von verstorbenen Sammlern wieder etwas auf den Markt. »Das wird alles aber immer teurer«, stöhnt Erbe. So ein Helm kann heute schon mal mehr als 2.000 Euro kosten.

Die Montur des komplett ausgestatteten Infanteristen, so wie er damals in der Sowjetunion einmarschiert ist, hat Erbe teilweise bei Auktionen ersteigert oder zufällig in die Hände bekommen, dazu auch alle Ausrüstungsgegenstände als Originale. Wenn an Uniformen Abzeichen nachgenäht werden müssen, hat Erbe Originalgarne zur Hand, ebenso Leute, die noch so nähen können, wie es damals gemacht wurde. »Das muss exakt sein, das muss alles stimmig sein, das ist mir besonders wichtig. Aber an dieser Uniform ist nichts geflickt oder nachträglich rangekommen«, betont er stolz.

Die Fliegerkombi des Jagdflieger-Unteroffiziers Heinz Ruhland. Foto: Jürgen Rahmig Die Fliegerkombi des Jagdflieger-Unteroffiziers Heinz Ruhland. Foto: Jürgen Rahmig

Doch auf eine Modellpuppe mit ihren unbeweglichen Füßen bekommt man keine Knobelbecher von damals drauf. »Deshalb habe ich Schnürschuhe genommen, wie sie sie damals ebenfalls benutzten.« Ihm geht es darum, im Museum nicht nur die Militärhistorie greifbar zu machen, sondern auch zu zeigen, was Soldaten damals wie getragen haben und was ihre persönliche Ausrüstung war, bis hin zu Dienstmarke, Soldbuch und Wehrpass.

Der blutjunge Jagdflieger Heinz Ruland war Ende 1944 in Renningen abgeschossen worden. Er machte mit seiner Me 109 eine Bauchlandung und wurde dabei verwundet. Hätte er mehr Sprit im Tank gehabe, wäre er in der Maschine verbrannt, erzählte er Joe Erbe. Im Krankenhaus lernte er seine spätere Frau kennen. Ruland war beim Jagdgeschwader JG 53. Er stammte aus München. Während er dreimal abgeschossen wurde, hat er selbst nur den halb bestätigten Abschuss einer amerikanischen Thunderbolt. Nach dem Krankenhaus wurde er wieder eingesetzt. Als das Geschwader am Kriegsende aufgelöst wurde, machte er sich zu Fuß von Schongau nach München auf. Franzosen kreuzten seinen Weg und schlugen ihn fürchterlich zusammen, aber letztlich erreichte er sein Ziel.

In der 162. Turkdivision dienten Gefangene aus dem Osten. Foto: Jürgen Rahmig In der 162. Turkdivision dienten Gefangene aus dem Osten. Foto: Jürgen Rahmig

Die Sehnsucht nach seiner Bekannten aus dem Krankenhaus brachte ihn in den Kreis Reutlingen, eher zufällig landete er bei der Jobsuche bei der Firma Stoll. Deren Chef Heinz Stoll hatte im Krieg im Jagdgeschwader 300 eine Me 110 geflogen – Piloten unter sich. Damit war Rulands Anstellung perfekt. Er wurde bei Stoll Konstrukteur für Strickmaschinen.

Ruland und sein Chef sind im Laufe der Jahre wohl oft zusammen mit Stolls privater Sportmaschine geflogen. Bei Stoll lernten sich auch Ruland und Erbe kennen. Vom ehemaligen Jagdflieger bekam der Engstinger alles, was mit seiner Uniform und Militärzeit zu tun hatte.

Die mit Heizdrähten durchzogene Jacke seiner ehemaligen Fliegerkombi hatte Ruland immer zum Motorradfahren angezogen. Aber die zugehörige Hose fehlte. Sage und schreibe 20 Jahre hat Erbe nach einer passenden Hose mit den typischen aufgesetzten Taschen gesucht. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Am Ende bekam er sie. Die Fliegerstiefel und die Pilotenuhr stammen noch von Ruland selbst. Die lederne Pilotenhaube hat Erbe auf einer Militariamesse gefunden.

Vollständig ausgestatteter Landser: von der Uniform bis zum Klappspaten alles original. Foto: Jürgen Rahmig Vollständig ausgestatteter Landser: von der Uniform bis zum Klappspaten alles original. Foto: Jürgen Rahmig

An einer Wand stehen zwei Soldaten in Uniformen, die schon wegen ihrer groben Machart und Stoffe auffallen. Es ist die Bekleidung von Soldaten der 162. Turkdivision. Eine Uniform gehörte einem Soldaten aus Unterhausen, ursprünglich Unteroffizier der Bodenseedivision, die in Stalingrad völlig aufgerieben worden war. Verwundet und krank gehörte er zu den Glücklichen, die am Ende noch aus dem Kessel von Stalingrad herausgekommen waren. Weil er Unteroffizier war, wurde er nach seiner Genesung zum Rahmenpersonal der 162. Turkdivision beordert. Die Turkdivision wurde 1943 gegründet, aufgestellt und im schlesischen Neuhammer ausgebildet, so Erbe. Das waren rekrutierte Russen, Tscherkessen, Kirgisen, Mongolen, Kaukasier, Turkmenen, Georgier aus Gefangenenlagern.

Die 162. Turkdivision wurde Ende 1943 in Nordjugoslawien und in Norditalien zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. Zwischen August und November 1944 befand sich die Division im Abschnitt der 10. Armee zur Küstensicherung im Raum Rimini und wurde im Dezember 1944 zurück nach Ligurien verlegt. Bei Padua geriet die Division in englische Gefangenschaft. Das deutsche Rahmenpersonal, also Offiziere und Unteroffiziere, kam in Bellaria bei Rimini in Gefangenschaft. Die nichtdeutschen Gefangenen übergaben die Briten schließlich an die Sowjetunion, wo sie ebenfalls in Gefangenschaft gerieten. Viele wurden als Verräter getötet. Eine ganz tragische Geschichte.

»Man sieht das vor allem an den Gürteln. Das sind englische Beutegürtel«

Die Uniformen setzten sich teilweise aus Beuteuniformstücken zusammen, »was man vor allem an den Gürteln sieht. Das sind englische Beutegürtel«, sagt Erbe. Die Hose ist eine italienische Militärhose. Für die Uniformen wurde oft minderwertiges Material verwendet. »Die Distinktionsabzeichen (Rangabzeichen) der 162. Turkdivision waren anders als sonst, aber alle hatten auch den deutschen Adler drauf.« Von dem Unterhausener Soldaten hat Erbe keine Uniformteile. Aber er hat seine Lebensgeschichte dokumentiert, bekam von ihm die Informationen und das Soldbuch. Die zugehörige Uniform hat er im Laufe der Jahre zusammengetragen.

Die markante Afrika-Uniform der Ausstellung hatte Erbe in den 70er-Jahren auf einer Auffüllung entdeckt, sie dreimal gewaschen und gereinigt: Danach hat er erst gesehen, um was genau es sich handelte. Es ist eine ziemlich seltene Uniform der Luftwaffe in Afrika. In bewährter Manier hat er sie nach und nach komplettiert. Der Helm ist als Originalzubehör ebenfalls dazugekommen.

ÖFFNUNGSTAGE Das Militärhistorische Museum ist am 14. September, 28. September, 3. Oktober, 12. Oktober und 26. Oktober, jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Sonderführungen, Gruppenführungen und Führungen außerhalb der Öffnungszeiten gibt es nach telefonischer Vereinbarung. (em) 07129 3736 info@militär-historisches-museum.de

Ziemlich einzigartig ist auch die komplette Darstellung der Uniformen aus den Jahren von 1907 bis 1915, also von der Pickelhauben-Uniform im Frieden bis zur kriegsfähigen Montur von 1915. Letztere trägt keine unnötigen Verzierungen, sie ist eine schlichte, feldgraue Uniform mit Stahlhelm. Dazu hat Erbe eine Stahlhelmsammlung aus dem Ersten Weltkrieg zusammengetragen, mit deutschen, britischen, französischen und weiteren Helmen aus anderen Ländern.

Das von Erbe ehrenamtlich geführte Museum hält viele Überraschungen bereit und freut sich über finanzielle Spenden, um damit den Bestand komplettieren, fehlende Dinge ersteigern und die Sammlung unterhalten zu können. (GEA)

www.militär-historisches-museum.de