Mit Kunst den Ort heilen: Atelier 32 auf der Haid feiert 25. Geburtstag

ENGSTINGEN-HAID. Wenn sich Türen öffnen, verbergen sich dahinter andere Welten. Dass sich die Türen am Graf-von-Moltke-Platz 2 ab und an öffnen, liegt an der Künstlergemeinschaft Atelier 32, die sich im Jahr 2000 gründete und an dem ehemaligen Militärstandort ihre Räume hat. Von 1958 bis 1993 stand hier die Eberhard-Finckh-Kaserne der Bundeswehr. 1995 verkaufte die Bundesvermögensverwaltung im Auftrag des Bundes das rund 100 Hektar große Gelände für umgerechnet 4,5 Millionen Euro an den 1992 gegründeten Zweckverband Gewerbepark Engstingen-Haid.

Im ehemaligen Militärgebäude weht ein anderer Geist. Foto: Cordula Fischer Im ehemaligen Militärgebäude weht ein anderer Geist. Foto: Cordula Fischer

Kunst statt Kaserne: Das war das Bestreben des damaligen Engstinger Bürgermeisters Klaus-Peter Kleiner, der die Haid nach Abzug der Bundeswehrsoldaten und Umwandlung des Areals zum Gewerbepark nicht nur als Standort für lokale Unternehmen, sondern auch für regionale Kreative sah. Kunst sollte einen Raum bekommen - obwohl es für das Gebäude, in dem sich die Ateliers befinden, damals und auch noch später andere Interessenten gab. Peter Barth, Gründungsmitglied des Atelier 32 und immer noch mit dabei - der »Dinosaurier« der Künstlergemeinschaft, wie er sagt - erinnert sich an die Begehrlichkeiten und Kleiners damaliges Gesicht ob des nicht eben guten Zustands des Hauses. Dass weder eine Partei noch später eine Schule hier einzog beziehungsweise das Gebäude nicht einem Neubau weichen musste, dafür sind die Künstler dankbar. Rückhalt fanden sie nicht nur beim 2013 verstorbenen Engstinger Bürgermeister Klaus-Peter Kleiner, sondern haben ihn auch von Amtsnachfolger und -inhaber Mario Storz.

Blick in den großen Ausstellungsraum. Foto: Eva Doelker-Heim Blick in den großen Ausstellungsraum. Foto: Eva Doelker-Heim

Dort draußen auf der Haid können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. »Es ist ein toller Ort, um hier zu arbeiten, aber es ist ein besonderer Ort, ein schrecklicher Ort, man spürt hier die Geschichte des Ortes, die Mauern sprechen«, sagt Barth, der es wie Eva Doelker-Heim, die derzeitige Vorsitzende des eingetragenen Vereins, als Aufgabe der Ateliergemeinschaft sieht, »diesen Ort zu heilen«. Ihn überschreiben, wie Carmen Kübler sagt. Die Geschichte der Haid lässt keines der Atelier-32-Mitglieder kalt und los. Aber der Ort verändert sich durch die Freiheit der Kunst. Eines der Grundrechte, die auch an diesem Ort - im Dritten Reich war die Haid von 1939 bis 1945 Munitionsanstalt (Muna), in der mehrere Hundert Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, zwischen 200 und 300 Männer und Frauen arbeiteten - missachtet wurden. Krieg, Gefangenschaft, Flucht und Vertreibung sind Themen, die vor allem Peter Barth aus der persönlichen Erfahrung, er wurde vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, und angesichts aktueller Ereignisse immer wieder künstlerisch aufgreift. »Aber ich bin auch fähig zu einer heiteren Seite.«

Nicht nur Maler, Keramiker, Bildhauer haben ihre Ateliers und Lagerräume im Haus eingerichtet, auch ein Kunsthistoriker hat sich eingemietet, der die Künstler unterstützt. Und die einige Jahre vor dem Atelier 32 gegründete Marionettenbühne Kassandra logiert ebenfalls in dem ehemaligen Militärgebäude. Momentan sind sieben der acht Ateliers belegt, immer wieder gibt es Anfragen von Künstlern weit über die Region hinaus. Aber die Gemeinschaft hat strenge Regeln, ein Interessent muss ein richtiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, Arbeiten einreichen, alle Vereinsmitglieder sind involviert, ein Bewerbungsgespräch wird geführt und dann geheim abgestimmt, wer den Zuschlag fürs freie Atelier erhält. Wer einziehen will, »muss auch sozial kompatibel sein«, sagt Peter Barth. Denn die Künstler schätzen den Austausch miteinander, inspirieren sich gegenseitig. »Es entstehen Korrespondenzen«, sagt Peter Barth. Untereinander und mit dem Ort.

Peter Barth in seinem Atelier. Foto: Eva Doelker-Heim Peter Barth in seinem Atelier. Foto: Eva Doelker-Heim

Künstlerkolonien waren immer Hotspots der Kunstszene, eine Welt für sich. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Atelier 32. Eine spannende Welt, die sich hinter den Türen am Graf-von-Moltke-Platz 2 verbirgt. In die anfangs wohl nicht viele Engstinger einen Blick geworfen haben. Mittlerweile seien die Künstler aber gut vernetzt, es gab ein gemeinsames Projekt mit dem benachbarten Kreisforstamt, bei dem die Revierleiter mit Erde aus ihren Wäldern malten, weitere Projekte und Aktionen, die für Aufmerksamkeit sorgten. Und einmal im Jahr, so auch in diesem September, laden die Künstler zum Tag der offenen Ateliers (siehe Box) ein, der immer gut besucht ist und Menschen weit über die Landkreisgrenzen hinaus anzieht. Und ein Mitglied arbeitet nicht nur im Atelier 32, sondern lebt auch in Engstingen: Astrid Hille. Sie hat zwar auch zu Hause ein Atelier, aber sie schätzt die Möglichkeit, einen großen Raum im ehemaligen Kasernengebäude zu nutzen, ungestört zu sein, aber auch den anderen Künstlern zu begegnen. Wenn sie alleine im Haus sei, spüre sie die Last des Ortes, aber auch die Lust, etwas Neues zu schaffen. Ein Ort der kreativen Zuflucht für alle.

Astrid Hille nutzt die Kellerräume für ihre Installationen. Foto: Eva Doelker-Heim Astrid Hille nutzt die Kellerräume für ihre Installationen. Foto: Eva Doelker-Heim

Jedes der Ateliers ist eine Welt, ein Universum künstlerischer Schaffenskraft für sich. Unter anderem Zwischenstadien und Erinnerungsspuren interessieren Carmen Kübler, die ihren Raum im ehemaligen »Spielzimmer« hat. Gisela Rohnke schafft mit ihren Fotografien, kombiniert mit anderen Techniken, neue Welten. Eva Doelker-Heim beschäftigt sich mit aus Erde selbst hergestellten Pigmenten, aus Alb-Erde entstehen neue Landschaften. Der Boden in ihrem Atelier, in dem sie auch sehr großformatige Leinwände bearbeitet, hat eine Patina erhalten. Der Ort verändert sich. Und selbst die Putzlumpen werden zum Objekt. Christa Schäfers Keramiken - mal funktional, mal bildhaftes Objekt - sprechen von Brüchen, von Kreisläufen, von Veränderungen.

Werke von Gisela Rohnke. Foto: Eva Doelker-Heim Werke von Gisela Rohnke. Foto: Eva Doelker-Heim

Neben den Arbeitsräumen stehen der Gemeinschaft und Gästen in den Gebäuden der ehemaligen Standortkommandantur das Außenatelier, der Große Saal und allgemeine Flächen im Haus sowie der Außenbereich als Ausstellungsmöglichkeit, für Workshops und andere Veranstaltungen zur Verfügung. Eine kleine Küche sowie der Sanitärbereich werden gemeinsam genutzt. Und an jeder Ecke im Gebäude sind Kunstwerke zu sehen, die miteinander korrespondieren. Nur die weitläufigen Kellerräume blieben eher ungenutzt. Unheimlich und bedrückend mutet es hier an. Aber auch dieses Ortes im Haus hat sich Astrid Hille angenommen, ihre Installationen treten mit ihm in Kontakt, werten ihn auf und um, geben ihm neue Bedeutung, neuen Sinn. Und so atmen auch diese Räume mittlerweile einen Geist, der durch das Atelier 32 dem ganzen Gebäude innewohnt: Er schlägt Brücken zwischen damals und heute, lässt Altes sichtbar, legt Neues darüber, kehrt Schlimmes in Gutes, inspiriert und beflügelt. Die Metamorphose hat vor Jahrzehnten begonnen, die Transformation geht weiter. (GEA)