Das GEA-Podium zur Bürgermeisterwahl in Sonnenbühl zum Nachschauen

SONNENBÜHL. Uwe Morgenstern geht, vier Kandidaten haben sich um die Nachfolge fürs Bürgermeisteramt in Sonnenbühl beworben. Nadine Carle, Gerrit Elser und Michael Schmidt haben sich den Fragen der GEA-Moderatorin Cordula Fischer gestellt und vor allem auch denen der Bürger in der Sporthalle Sonnenbühl in Genkingen. Rund 1.100 Wähler und Wählerinnen nahmen die Kandidaten noch einmal in den Blick, bevor es am 9. November an die Wahlurnen geht. Im Video haben alle, die es nicht zum GEA-Wahlpodium geschafft haben, die Gelegenheit, sich die Veranstaltung in voller Länge anzuschauen.

Video: Steilhang Filme und Design