Das GEA-Podium zur Bürgermeisterwahl in Sonnenbühl zum Nachschauen

1.100 Wähler haben sich drei von vier Kandidaten fürs Bürgermeisteramt in Sonnenbühl beim GEA-Wahlpodium auf der Bühne angeschaut. Hier können alle die Veranstaltung in voller Länge Nachschauen.

Drei von vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Sonnenbühl haben sich den Fragen von GEA-Redakteurin Cordula Fischer gestellt (links). Foto: Frank Pieth
SONNENBÜHL. Uwe Morgenstern geht, vier Kandidaten haben sich um die Nachfolge fürs Bürgermeisteramt in Sonnenbühl beworben. Nadine Carle, Gerrit Elser und Michael Schmidt haben sich den Fragen der GEA-Moderatorin Cordula Fischer gestellt und vor allem auch denen der Bürger in der Sporthalle Sonnenbühl in Genkingen. Rund 1.100 Wähler und Wählerinnen nahmen die Kandidaten noch einmal in den Blick, bevor es am 9. November an die Wahlurnen geht. Im Video haben alle, die es nicht zum GEA-Wahlpodium geschafft haben, die Gelegenheit, sich die Veranstaltung in voller Länge anzuschauen.

Video: Steilhang Filme und Design

