Dach der Engstinger Freibühlschule undicht

ENGSTINGEN. Die Engstinger Freibühlschule, genauer das Gebäude 6, ist nicht mehr ganz dicht. Bei den Regenfällen, die in den vergangenen Wochen öfter die Alb heimsuchten, regnete es durchs Dach. Und zwar heftig, Klassen- und sogar die nagelneuen naturwissenschaftlichen Räume wurden feucht und konnten teilweise nicht mehr genutzt werden, zum Schaden oder zur Schadenfreude der Schüler. Bürgermeister Mario Storz hat deswegen eine Eileentscheidung getroffen – »das zweite oder dritte Mal in zwölf Jahren Amtszeit«, merkte er an. Also ohne Beteiligung des Gemeinderats, die Gemeindeordnung Baden-Württemberg lässt das zu: »In dringenden Angelegenheiten des Gemeinderats, deren Erledigung auch nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bürgermeister an Stelle des Gemeinderats.« Also zum Beispiel, wenn’s durchs Dach regnet, mit den Sprechern der Fraktionen hatte sich Storz auch abgestimmt.

Neue Räume geschädigt

Die Reparatur des Flachdachs wird rund 76.000 Euro kosten, inklusive neuer Dämmung, Abdichtung und Entsorgung der alten Dachpappe. Die zurzeit noch auf heikles Material wie Asbest untersucht wird. Die Verwaltung hat auch sofort einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent beim Land beantragt. Beauftragt wurde eine Fachfirma.

Die Ursache für den Wasserschaden auf dem Dach ist noch nicht abschließend geklärt, sagte Ortsbaumeisterin Sandra Grauer. Auch die Folgekosten in den betroffenen Räumen könnten noch nicht abschließend beziffert werden, bleiben aber wohl im Rahmen überschaubarer Reparaturen. (wu)