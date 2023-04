Beim Bernlocher Maifest gibt's zum 40. Geburtstag nicht nur Freibier

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-BERNLOCH. Eines der größten und beliebtesten Feste auf der Alb öffnet vom Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, seine Pforten und eröffnet die Festzeltsaison. Zum 40. Mal feiert der SSV Bernloch das Maifest, Anlass genug, um seinen treuen Gästen nach der Feier am Maibaum am Samstag 100 Liter Freibier zu spendieren. Drei Tage lang bietet der Verein auf dem Festgelände für jeden Geschmack etwas. Rock- und Blasmusik gehört genauso dazu wie Boxautofahren, ein Flohmarkt oder ein Motorradgottesdienst. Zwei bekannte Bands sorgen für Partystimmung: die Boiz Bänd am Samstag und Precious Time am Sonntag, jeweils ab 21 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Boxautos und Bungee-Trampolin

Ein beheiztes Festzelt mit einer vielfältigen Auswahl an kulinarischen Leckerbissen erwartet die Gäste am Sonntag und Montag. Die Sektbar öffnet am Samstag- und Sonntagabend, neu ist die Weintheke, an der Tröpfle der besonderen Art angeboten werden. Bei der kulinarischen Auswahl legt der SSV Bernloch Wert auf qualitativ hochwertige Produkte von Lieferanten aus der Region. Die Salate werden von vielen fleißigen Helfern in Eigenregie hergestellt. Am Maifeiertag gibt es Schlachtplatte mit frischem Bauernbrot aus dem Bernlocher Backhaus.

Boxautos, ein Bungee-Trampolin und eine Hüpfburg sowie ein Süßigkeitenstand bereichern am Sonntag und Montag das Angebot vor dem Zelt. Am 1. Mai findet auf dem Platz neben dem Zelt ein Flohmarkt statt, bei dem jeder mitmachen kann.

Motorradgottesdienst

Am Sonntag startet der Festbetrieb um 10 Uhr mit einem Motorradgottesdienst und der Band »konkret«. Zum Frühschoppen ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Riederich, ab 14 Uhr spielt der Musikverein Dächingen. Am Abend dann folgt dann die Mainacht mit Precious Time.

Der Maifeiertag beginnt mit dem Frühschoppen ab 11.30 Uhr mit den Eglinger Heimatmusikanten. Nachmittags spielen ab 14 Uhr die Musikkapelle Mehrstetten und im Anschluss die Augstbergmusikanten Steinhilben. Der Jugendausschuss des SSV bietet kostenloses Kinderschminken für Kinder jeden Alters im Zelt an. (eg)

www.bernlocher-maifest.de.