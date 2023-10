Bauarbeiten am Bahngleis: Strecke zwischen Münsingen und Marbach gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Erms-Neckar-Bahn AG als Betreiberin der Schienenstrecke Engstingen–Schelklingen führt Bauarbeiten am Gleis aus. Deshalb werden von Mittwoch, 4. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn (SAB) zwischen Marbach und Münsingen durch Busse ersetzt. Zwischen Gammertingen und Marbach sowie zwischen Münsingen und Ulm verkehren die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn (SAB) hingegen weiterhin planmäßig.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren in Münsingen vom Bahnhofsvorplatz ab und in Marbach von der Bushaltestelle an der Landstraße gegenüber des Bahnhofsgebäudes. Die SAB-Züge und Busse warten die Anschlüsse jeweils gegenseitig ab. Die Dampf-Bummelzüge am Sonntag, 15. Oktober, sind vom Ersatzverkehr nicht betroffen und fahren wie angekündigt ab/bis Münsingen.

Für die durch die baustellenbedingten Sperrungen entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Schwäbische Alb-Bahn die Fahrgäste um Verständnis. Insbesondere auch dafür, dass in den Bussen des Schienenersatzverkehrs eine Fahrradmitnahme nur sehr eingeschränkt möglich ist. Der detaillierte Ersatzfahrplan ist auf der SAB-Homepage zu finden. (eg)

www.alb-bahn.com