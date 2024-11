Bald keine E-Scooter mehr in Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. E-Scooter werden in Engstingen nicht genug angenommen, um wirtschaftlich verliehen werden zu können. Auch die dritte Testrunde sei nicht ausreichend angenommen worden, gab Bürgermeister Mario Storz jüngst im Gemeinderat bekannt.

Seit drei Jahren können in der Albgemeinde E-Scooter und E-Bikes, die an wechselnden Stellen bereitstehen und per App gefunden werden können, ausgeliehen werden. Drei Anbieter – Tier, Lime und Zeus – haben sich versucht, jeder hat nach Saisonende den Betrieb wieder eingestellt.

Unsachgemäß abgestellt

Die Gespräche seien zu Beginn immer freundlich und vielversprechend gewesen, am Ende wurden die Angebote dann aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und ohne große Vorankündigung beendet, bedauerte der Bürgermeister.

Außerdem kam es zu Klagen, dass die Geräte unsachgemäß abgestellt würden, Wege versperrten oder schlicht nicht funktionierten.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass eine vierte Saison andere Ergebnisse bringen würde. »Einen Versuch war es wert, man muss allerdings auch anerkennen, wenn ein Pilotversuch nicht erfolgreich war«, so das Fazit von Storz. (wu)