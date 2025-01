Bücher über Demenz ziehen von Hayingen nach Ehestetten um

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN-EHESTETTEN. Seit April wandert das mobile Bücherregal zum Thema Demenz von Ort zu Ort. Gestartet in der Stadtbücherei Münsingen, zog es im September in die evangelische Bücherei nach Hayingen und seit Kurzem können unterschiedliche Medien – wie Sachbücher, Spiele, Romane und vieles mehr – zum Thema Demenz in der katholischen Bücherei in Hayingen-Ehestetten ausgeliehen werden. Das teilt die Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb mit.

In Hayingen wird das Projekt hauptsächlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der katholischen und evangelischen Kirche betreut. Nicht selbstverständlich, aber dennoch wichtig, weil auch die Mitarbeiterinnen den Bedarf an Informationen und Ansprechpartnern zum Thema Demenz in ihrem Umfeld wahrnehmen.

Soziale Kontakte sind wichtig

Im Rahmen der Übergabe der neuen Bücherregale und der Sitzecke, gefördert von Leader Mittlere Alb, wurde auch das mobile Bücherregal zum Thema Demenz vorgestellt. Bürgermeisterin Ulrike Holzbrecher betonte in ihren Begrüßungsworten, wie wichtig es sei, Kontakt mit Bürgern, die von Demenz betroffen sind, zu halten und sie Teilhabe erleben zu lassen.

Barbara Boßler, Koordinatorin des Netzwerks Demenz Münsingen/Südliche Alb, stellte das Regal vor, das von der Seniorenstiftung der Kreissparkasse gestiftet wurde. Geplant ist im Rahmen der Gesunden Gemeinde Hayingen eine Demenzpartnerschulung im März. Bücher des mobilen Bücherregals können bis Ende März in der katholischen Bücherei ausgeliehen werden. (eg)