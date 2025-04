Azubi aus Hohenstein ist Lehrling des Monats

Moritz Schmid bei der Arbeit an einer Lüftungsanlage bei einem Rolltor in der Fertighausproduktionshalle bei Schwörer Haus.

HOHENSTEIN/REUTLINGEN. Die Handwerkskammer Reutlingen hat Moritz Schmid aus Langenenslingen-Emerfeld im April als »Lehrling des Monats« ausgezeichnet. Der 22-Jährige wird im dritten Lehrjahr bei der Schwörer Haus KG in Hohenstein zum Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klimatechnik ausgebildet. Moritz Schmid besuchte zwar das Gymnasium in Riedlingen, entschied sich jedoch nach der ersten Jahrgangsstufe, seinen schulischen Weg zu verlassen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Ein Studium war für ihn keine Option – er wollte anpacken. Seinen ersten Einblick in die Berufswelt erhielt er während seines Bundesfreiwilligendienstes bei den Maltesern im Fahrdienst. Diese Zeit prägte ihn nachhaltig, und bis heute hält er den Kontakt zur Organisation. Er übernimmt weiterhin ehrenamtlich Fahrten und pflegt die Beziehungen zu seinen ehemaligen Stammfahrgästen.

Seinen Weg ins Handwerk fand der 21-Jährige mit Unterstützung seines Opas, der ihm den Tipp gab, sich den Beruf des »Flaschners« anzusehen. Im Nachhinein erwies sich dieser Hinweis als Volltreffer. Nach einem Schnupperpraktikum bei Schwörer Haus war für Moritz klar, dass der Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers das Richtige für seine Zukunft sei und dass Schwörer Haus ein optimales Umfeld bietet, um richtig durchzustarten. Sein Talent und seine Zielstrebigkeit bewies er bereits in der einjährigen Berufsfachschule an der Gewerblichen Schule in Tübingen, wo er mit Bestleistungen und großem Engagement auffiel. Seit Beginn seiner Ausbildung bei Schwörer Haus packt er mit an, ist eine feste Größe im Team und begeistert als Ausbildungsbotschafter andere junge Menschen für das Handwerk.

Engagement auch außerhalb des Berufs

Seine Kollegen schätzen seine Hilfsbereitschaft, seine Kommunikationsfähigkeit und seine positive Art. »Ich habe von Anfang an gemerkt, dass dieses Handwerk genau mein Ding ist. Es macht mir Spaß, praktisch zu arbeiten und am Ende des Tages zu sehen, was ich geschafft habe. Besonders cool ist, dass ich hier bei Schwörer Haus nicht nur mein Handwerk lerne, sondern auch Verantwortung übernehmen kann«, erzählt Moritz begeistert.

Seit November 2023 ist Moritz Schmid Projektleiter im Azubi-Umweltschutzprojekt »Druckluftdetektive«, in dem er Einsätze koordiniert und an Vorgesetzte berichtet. Ausbildungsleiterin Bianca Loock-Hummel lobt seine Zuverlässigkeit und seinen Weitblick, während sein fachlicher Ausbilder Reinhard Werz seine sympathische Art und fleißige Arbeitsweise besonders hervorhebt. »Moritz ist jemand, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Er denkt mit, sieht die Arbeit und bringt sich mit vollem Einsatz ins Team ein«, sagt Werz.

Einsatz für Mitmenschen

In seiner Freizeit setzt sich Moritz Schmid für seine Mitmenschen ein. Seit 2021 ist er aktives Mitglied der Feuerwehr seines Heimatortes, seit 2022 sogar Truppmann. Besonders am Herzen liegt ihm auch seine Familie, allen voran sein Opa, bei dem er tatkräftig auf seinem kleinen landwirtschaftlichen Hof mit anpackt – ob bei der Feldarbeit oder im Stall und im Wald. »Zur Stelle zu sein und zu helfen, wenn man mich braucht, das macht mir Freude«, sagt der Auszubildende.

Mit rund 70 Auszubildenden in 18 Berufen setzt Schwörer Haus auf Nachwuchsförderung. Besondere Bedeutung haben nachhaltige Projekte wie der Azubiwald, die Schwörer-Bienen oder die Energiescouts. Die Auszubildenden werden nicht nur fachlich ausgebildet, sondern auch zu Nachhaltigkeitsbotschaftern geformt – eine Philosophie, die mit der bundesweiten Auszeichnung »AusbildungsAss« 2019 honoriert wurde. (eg)