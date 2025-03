Aufnahmestopp im Alb-Hospiz in Münsingen wegen Wasserschaden

Das Alb-Hospiz in Münsingen.

MÜNSINGEN. Das Alb-Hospiz kann wegen Trocknungsarbeiten vorübergehend keine Gäste aufnehmen. Acht schwerstkranke Menschen werden normalerweise während ihrer letzten Lebensphase im Alb-Hospiz der Samariterstiftung in Münsingen betreut. Das Haus wurde im September 2022 eröffnet. Jetzt macht ein Wasserschaden Trocknungsarbeiten notwendig. Da absehbar war, dass Bauarbeiten notwendig sein werden, wurden in den vergangenen Tagen freie Zimmer nicht neu belegt. Drei Gäste wurden in anderen Hospizen im Umkreis untergebracht.

Ursache für den Wasserschaden war eine defekte Rohrverbindung der Frischwasserleitung, durch die Wasser unbemerkt ausgetreten ist und sich oberhalb der Abdichtungsebene der Bodenplatte gesammelt und verteilt hat. Die defekte Verbindung ist inzwischen repariert, doch die Dämm-Ebene unter dem Estrich muss nun aufwendig getrocknet werden.

Die mit der Sanierung beauftragte Firma rechnet mit einer Dauer von rund drei Monaten. »Wir sind sehr froh, dass der Estrich trocken geblieben ist und nicht der ganze Aufbau samt Fußbodenheizung ausgebaut werden muss«, erklärt Sixten Schoo, Leiter Bau und Technik der Samariterstiftung. »So ist zum einen der Zeitraum der Arbeiten, in dem das Gebäude aufgrund des Lärms der Trocknungsgeräte nicht genutzt werden kann, aber vor allem der erforderliche Eingriff in die Bausubstanz deutlich überschaubarer.«

Da die acht Hospizplätze in der Region dringend benötigt werden, arbeitet die Samariterstiftung unter Hochdruck daran, eine Alternative für die Übergangszeit zu finden. »Es liegt uns sehr am Herzen, eine Zwischenlösung zu finden«, erklärt Hanspeter Brodbeck, Vorstandsvorsitzender der Samariterstiftung. »Wir wissen, wie wichtig eine gute, professionelle Betreuung für schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen ist. Wir werden alles daransetzen, einen möglichen Weg zu finden«, sagt Hanspeter Brodbeck. (pm)