Andreas Link seit 30 Jahren im Gomadinger Gemeinderat: »Hans Dampf in allen Gassen«

GOMADINGEN. Seit 30 Jahren ist Klemens Betz aus Gomadingen Bürgermeister (der GEA berichtete). Genauso lang ist Andreas Link im Gemeinderat vertreten, dem er seit 1994 angehört.

Sechs Mal wurde der 58-jährige Einzelhandelskaufmann wiedergewählt und konnte von Mal zu Mal mehr Stimmen auf sich vereinen. Bei der letzten Kommunalwahl am 9. Juni erhielt der zweite stellvertretende Bürgermeister 951 Stimmen, so viele wie noch nie. Für seine kommunalpolitische Tätigkeit während der vergangenen drei Jahrzehnten erhielt er in der Ratssitzung am Dienstagabend die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg samt Ehrenurkunde überreicht.

Betz nannte Link einen »Hans Dampf in allen Gassen, der alles kann und viel weiß«. Der Jubilar habe immer gute Laune, vertrete seine Meinung auch nach außen, zudem sei er stets aufs Gemeindewohl ausgerichtet, loyal und ehrlich.

Betz, der während seiner Amtszeit inzwischen dem siebten Gemeinderat vorsteht, hat diese Auszeichnung in diesen 30 Jahren, in denen bislang 56 Gomadinger im Gremium vertreten waren, erst drei Mal verliehen. Andreas Link ist laut Bürgermeister ein »Rekordanwärter«. Wenn er diese Amtsperiode 2029 beendet, ist er der Gemeinderat in Gomadingen, der von allen am längsten dem Gremium angehört. (lejo)