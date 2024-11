Alb bei Münsingen »ungeeignet« für Atomendlager

Rund 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Atommüll müssen in Deutschland sicher in einem Endlager untergebracht werden. Die Suche nach dem Standort wird noch Jahre andauern. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/BERLIN. Auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mehrere Teile der bisher in Baden-Württemberg potenziell geeigneten Flächen als Standort ausgeschlossen. Ein regionales Band bei Münsingen wurde von den Wissenschaftlern mit der Bewertung »geringe Eignung« aus dem Rennen genommen. Das Band erstreckt sich im Landkreis Reutlingen im Norden bis Bad Urach und Römerstein sowie im Süden bis Hayingen. Im Osten gehören auch die Landkreise Heidenheim und Ostalb zu den Gebieten, die Aufatmen können.

Das gelbe markierte Gebiet auf der Schwäbischen Alb hat die Prüfung als Atommüll-Endlager nicht bestanden. SCREENSHOT: BGE

Diese Entscheidung der BGE basiert auf detaillierten Untersuchungen der geologischen Bedingungen vor Ort, wobei drei Prüfkriterien gegen eine Nutzung sprechen. Erstens ist die sogenannte Opalinuston-Schicht in diesem Gebiet schlicht zu dünn. Diese Tonschicht soll als natürliche Barriere für radioaktive Stoffe wirken, wird aber mit weniger als 100 Metern Dicke als nicht ausreichend sicher eingestuft. Zweitens liegt die Oberkante dieser Tonschicht hier oft in weniger als 500 Metern Tiefe. Das bedeutet, sie ist nicht tief genug im Boden, was ebenfalls nicht den Anforderungen für ein sicheres Endlager entspricht. Ein dritter Faktor ist die geologische Instabilität: In der Region gibt es viele vulkanische Strukturen, die die Schichtung des Gesteins unberechenbar und instabil machen. Diese Unebenheiten und die komplexe Verteilung des Vulkangesteins erschweren die Vorhersage, wie sich das Gestein langfristig verhalten würde.

Die Region zwischen Tübingen und dem Bodensee ist von der BGW bereits früher ausgeschlossen worden, da das Ausschlusskriterium »Seismische Aktivität« erfüllt ist.

44 Prozent der Fläche Deutschlands noch im Rennen: Auch Gebiet bei Nürtingen

Nach dem neuen Arbeitsstand der BGE kommen rund 44 Prozent der Landesfläche in Deutschland weiter grundsätzlich infrage - in der Regel, weil hier noch keine weitere Einordnung durch Experten erfolgt ist. In solch einem Teilgebiet befinden sich etwa die Stadt Nürtingen oder die Gemeinden Großbettlingen, Frickenhausen und Neckartailfingen.

Verglichen mit dem ersten Bericht der BGE zu den Teilgebieten aus dem September 2020 hat sich damit die Fläche um rund zehn Prozent reduziert. Die bisherigen Ergebnisse wurden auf der Internetseite der BGE als interaktive Karte veröffentlicht.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung prüft mit Sicherheitsuntersuchungen, welche Gebiete in Deutschland günstige geologische Bedingungen für die unterirdische Endlagerung hochradioaktiver Abfälle erwarten lassen.

2020 hatte die bundeseigene Gesellschaft zunächst in einem Bericht 90 solcher Gebiete ausgewiesen, bei denen eine weitere Prüfung lohnen könnte, dies waren 54 Prozent der Fläche Deutschlands. Diese Gebiete werden nun im weiteren Verfahren auf wenige Standortregionen eingeengt.

27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Atommüll

Bei der Endlagersuche geht es um einen Ort in der Tiefe zur dauerhaften Lagerung von 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Mülls aus mehr als 60 Jahren Atomkraft in Deutschland. Es soll ein Ort gefunden werden, der für eine Million Jahre sicher ist, da der Müll Hunderttausende Jahre strahlt. Aufbewahrt wird er aktuell in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern.

Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bis 2050 ein entsprechendes Endlager gefunden sein wird. (GEA/dpa)