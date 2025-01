Acht günstige Bauplätze in Gomadingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-STEINGEBRONN. Häuslebauer, die vorhaben, in Steingebronn ein Eigenheim zu bauen, können sich freuen. Der Gemeinderat Gomadingen hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Quadratmeterpreis für das Baugebiet »Steiniger Brunnen« auf 139 Euro festgelegt.

Die acht Bauplätze, die zwischen 573 und 685 Quadratmeter groß sind, liegen am Ortsausgang des Gomadinger Ortsteils in Richtung Dottingen. Die Verwaltung wird im Februar mit der Vermarktung beginnen. Nach Angaben von Bürgermeister Klemens Betz liegen bereits zwei Anfragen vor.

In seiner Gemeinde könne man noch günstig bauen, teilte er dem Gemeinderat mit. Anhand einiger Beispiele zeigte der Rathauschef auf, wie hoch die Quadratmeterpreise in den umliegenden Gemeinden sind.

So werde etwa für einen Quadratmeter Bauland in den St. Johanner Ortsteilen Upfingen und Bleichstetten 165 Euro verlangt, in Engstingen zahlen Bauwillige derzeit 200 Euro, in der Münsinger Kernstadt liegen die Preise zwischen 225 Euro und 320 Euro und in den Stadtteilen zwischen 135 Euro (Dottingen) bis 182 Euro (Bremelau). In Hohenstein beträgt der Quadratmeterpreis für Häuslebauer 153 Euro, hinzu kommen noch Vermessungskosten. (lejo)