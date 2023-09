Abenteuer am Lauchertsee: Fahrrad-Challenge des Albvereins Mägerkingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÄGERKINGEN. Die Albvereins-Ortsgruppe Mägerkingen-Hausen-Mariaberg veranstaltet am 9. und 10. September am Lauchertsee eine Fahrrad-Challenge. Ähnlich wie bei der Wander-Challenge im Jubiläumsjahr vor fünf Jahren hat die Ortsgruppe bereits seit Anfang des Jahres die örtlichen Vereine und sportlich Interessierte aufgefordert, an diesem kleinen Abenteuer teilzunehmen.

Das Prinzip der Challenge ist einfach: Am Starttag, Samstag, 9. September, treffen sich die Teams gegen 9.30 Uhr am Lauchertsee. Dort werden ihnen die bis dahin unbekannten Radler-Ziele zugelost, die in einer Entfernung von circa 50 bis 60 Kilometern liegen. Jetzt gilt es erst einmal, im Team eine ebenso schöne wie geeignete Strecke auszutüfteln. An der Zieladresse angekommen, wartet dann eine weitere kleine Herausforderung: Jede Mannschaft muss dort eine Plakette mit einem Buchstaben abholen.

Um das Ganze noch spannender zu gestalten, sollen die Mannschaften am Zielort irgendwie eine Übernachtung organisieren. Pension oder Scheune, mitgebrachtes Wurfzelt oder Schutzhütte – alles ist erlaubt, bevor es am nächsten Tag zurück an den Lauchertsee geht. Organisationstalent und gute Vorbereitung sowie Teamgeist und Kreativität sind gefragt, wenn es um das Übernachten an einem unbekannten Ort geht. Aber gerade das macht die Challenge aus.

Am Sonntag, 10. September, nach dem Zieleinlauf, müssen die Buchstaben, die die Teams mitbringen, zu einem – bis dahin geheimen – Lösungswort zusammengesetzt werden. Es geht also nicht darum, möglichst schnell zu sein, sondern darum, beim Zieleinlauf den Buchstabensalat zu entwirren und das Lösungswort zu finden. Die Mannschaft, die das Lösungswort als Erste errät, erhält als Preis ein Fass Bier, das vermutlich noch an Ort und Stelle geleert werden wird. Die Ehrung der Teilnehmenden findet im Rahmen einer gemütlichen Hockete am Lauchertsee statt. Getränke, Rote Würste, Kaffee und Kuchen stehen ab 12 Uhr bereit. Die Bevölkerung ist eingeladen, beim Zieleinlauf und der Suche der Teams nach dem Lösungswort dabei zu sein.

Dem Aufruf, an der Fahrrad-Challenge teilzunehmen, sind sieben Teams gefolgt. Radlerteams des TSV Mägerkingen, des Musikvereins Mägerkingen, vom Bürgerverein Hausen und von der Albvereins-Ortsgruppe Trochtelfingen sowie drei private Teams haben sich angemeldet und stellen sich der Herausforderung. (eg)