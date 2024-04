Autofahrer übersieht zwei Motorräder: Zwei Schwerverletzte bei Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro und zwei schwer verletzte Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B 313, Abzweigung »Am Kressenberg« entstanden. Ein 48-jähriger Pkw Lenker wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem Alfa Romeo von der Straße »Am Kressenberg« die B 313 auf den gegenüberliegenden Pferdehof überqueren.

Hierbei übersah er einen 20-Jährigen mit seiner Harley-Davidson und eine 20-Jährige mit ihrer KTM, welche die vorfahrtsberechtige B 313 von Mägerkingen in Richtung Trochtelfingen befuhren. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Motorradfahrer so schwer verletzt, dass diese mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden mussten. Der 48-Jährige und seine drei Mitinsassen im Pkw wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten eigenständig zur Seite gefahren fahren. (pol)