Der CVJM Reutlingen zu Besuch in Hausen. Die Dorfjugend und Pfarrer Immanuel Fischer samt seiner Familie ist dabei. Das Bild wurde an Pfingsten 1922 aufgenommen. Foto: privat Der CVJM Reutlingen zu Besuch in Hausen. Die Dorfjugend und Pfarrer Immanuel Fischer samt seiner Familie ist dabei. Das Bild wurde an Pfingsten 1922 aufgenommen. Foto: privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.