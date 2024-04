Brand einer Trochtelfinger Trafostation führt zu Blackout

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein Brand in einer Trafostation hat am Mittwochnachmittag zu einem mehrstündigen Blackout in Teilen von Trochtelfingen geführt. Gegen 13.20 Uhr war es in der Station in der Straße In Aufzügen aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand gekommen, der von der Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, gelöscht werden konnte. Durch die hierbei entstandenen Beschädigungen kam es in den angrenzenden Wohngebieten zum Stromausfall, der von Mitarbeitern des Energieversorgers bis gegen 20.15 Uhr behoben werden konnte. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (pol)