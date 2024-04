Die AfD hatte in die Festhalle in Mägerkingen eingeladen, dagegen formierte sich Widerstand. Die Zahl der AfD-Sympathisanten und der Gegendemonstranten hielt sich die Waage.

Rund 200 Demonstranten haben gegen die Veranstaltung der AfD protestiert. Foto: Marion Schrade Rund 200 Demonstranten haben gegen die Veranstaltung der AfD protestiert. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.