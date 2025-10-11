600 Fahrer testen Lastwagen im Willmandinger Steinbruch

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-WILLMANDINGEN. In Deutschland fehlen bis zu 80.000 Lkw-Fahrer. Nach der Premiere des Off-Road-Events am Samstag im Steinbruch der Bau-Union in Willmandingen könnten es künftig ein paar weniger sein. Bei dem von der Burladinger Rieber-Akademie veranstalteten Aktionstag waren neben rund 600 Lkw-Fahrern auch viele Neugierige gekommen. Das seit 65 Jahren agierende Familienunternehmen engagiert sich mit einer eigenen Fahrschule aktiv gegen den Fahrermangel in der Baubranche. Im Fokus stand aber der praktische Erfahrungsaustausch unter Profis.

Für viele ein völlig neues Erlebnis

Neben lokalen Bauunternehmen, die in spektakulärer Kulisse rund 35 Fahrzeuge und Maschinen präsentieren konnten, war ein Dutzend Neu-Lkws von Herstellern auf der Piste durch den Steinbruch unterwegs. Die anspruchsvolle Strecke führte über Steilhänge, erschwerte Schotterabschnitte und durch weite Wasserflächen. Assistiert von Experten, konnten Lkw-Fahrer auch von Feuerwehr und THW den Traum aus Sandkasten-Tagen wahr werden lassen. »Die meisten Teilnehmer fahren beruflich nur auf der Autobahn. Für die war das ein völlig neues Erlebnis«, so Mitorganisator Rainer Schott. (GEA)