32 Lebensretter in Münsingen ausgezeichnet

MÜNSINGEN. 32 Blutspenderinnen und Blutspender sind jetzt im Münsinger Rathaus ausgezeichnet worden. Eine Geste, die mehr als Symbolik ist. Denn Blutspenden rettet Leben.

Mit einem Augenzwinkern erklärten einige der Geehrten, dass die berühmte Kombination aus Wurstsalat und Nusszopf ihr eigentlicher Antrieb zur Spende sei. Doch hinter dem Humor stand eine klare Botschaft. Alle Anwesenden Spenden seit Jahren Blu, um anderen Menschen zu helfen. Bürgermeister Mike Münzing betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Anerkennung. Denn Dank und Sichtbarkeit sind nicht nur Ausdruck von Respekt, sondern auch ein wichtiger Impuls, um neue Blutspenderinnen und Blutspender zu gewinnen.

Claus Meyer, Vorsitzender des DRK- Ortsverbands Münsingen machte deutlich, dass eine einzelne Blutspende bis zu drei Menschenleben retten könne. Hochgerechnet auf die bisherigen Spenden der Geehrten ergab das rund 3.300 gerettete Leben. Eine Zahl, die Wirkung zeigt. Münzing wurde in seiner Ansprache ernst, als er auf die vielen, teils tragischen Einsatzanlässe von Spenderblut verwies. Sein Dank galt nicht nur den Spendern, sondern auch Marianne Jörg und dem DRK-Team vor Ort, dass die vier Spendetermine im Jahr »perfekt organisiert«.

Die Hochkaräter bei den Blutspendern sind Erwin Kinzelmann und Markus Lamparter, die jeweils 125 Mal ihren Lebenssaft zur Verfügung stellten. 75 Mal haben Ulrike Bückle, Ernst Krehl und Gerd Söll Blut gespendet, 50 Mal Susanne Gaub, Bernadette Kley, Dieter Puchta, Steffen Steinhäußer und Christel Zeller. Für 25 Spenden wurden Annette Bösch, Rico Rauscher, Olaf Brenner, Jens Drewitz, Michaela Spindler, Iris Goller, Edeltraud Häbe, Robert Hund, Annette Krehl, Christoph Marmor, Susanne Saur, und Susanne Vöhringer geehrt, für zehn Spenden Saskia Ballerstädt, Sylvia Bleher, Birgit Kraft, Raul Lorenzo Guirao, Thomas Lux, Markus Manz , Lena Minde, Michelle Müller-Threbank, Michael Schaude und Patrick Streicher. (szr)