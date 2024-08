16 Projekte auf der Alb erhalten Leader-Zuschüsse

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/GAMMERTINGEN. Insgesamt 16 Kleinprojekte hat der Leader-Beirat zur Förderung ausgewählt. Damit fließen mehr als 195.700 Euro an Fördermittel in die Region. Der Fokus bei der Auswahl lag diesmal im Bereich Klimaschutz, auf nachhaltigen Lebens- und Produktionsweisen sowie dem Erhalt der Artenvielfalt.

Der Verein Bäuerliche Schlachtgemeinschaft im Biosphärengebiet Schwäbische Alb wird für den Betrieb einer regionalen Schlachtung im Schlachthaus Westerheim die Kühlkapazitäten ausbauen. Das sichert kurze Transportwege – ein Beitrag zum Klimaschutz, da Emissionen reduziert werden.

Energieeffizienz, Klimaschutz

Die Bio-Schäferei von Mackensen in Gomadingen wird ihre Direktvermarktung ausbauen und dafür den Laden »Hofverkauf Kräuterlamm« mit einer breiten Produktpalette einrichten. Mit dem erweiterten Hofverkauf werden Transportwege reduziert und durch die Anschaffung neuer Geräte die Energieeffizienz gesteigert. Zudem dient die Schafbeweidung dem Erhalt der Kulturlandschaft und der Biodiversität. Eine Einzelunternehmerin eröffnet das Atelier »Alb Art« für Kunst und Kultur im Alten Lager Münsingen. Alle Interessierten können sich dort einmieten, selbstständig arbeiten oder an Kursen teilnehmen. Mittels einer Spaltanlage gelangen Acrylfarbenreste nicht ins Abwasser – für eine sauberen Umwelt. Der Strom für das Atelier kommt von der PV-Anlage.

Lastenradverleih in Engstingen

Der Verein Familienfreundliches Engstingen startet einen kostenlosen Lastenradverleih. Die Räder können über ein Online-Buchungssystem für einen Zeitraum von einem bis vier Tagen reserviert werden. Das Rad ist eine umweltfreundliche Transportalternative. Das Backhaus Aichelau in Pfronstetten wird ins neue Dorfgemeinschaftshaus verlegt und in diesem Zuge mit Elektro-Backöfen ausgestattet. Durch gemeinsames Backen wird Energie gespart und durch das Backen mit Strom entsteht keine Feinstaubbelastung. Die neuen Öfen werden mit Hilfe der hauseigenen PV-Anlage betrieben.

Fördermittel gibt es für die Projekte »Brenn-O-mat« sowie »Was landet in unserer Einkaufskiste?« in Dettingen/Erms. Gefördert werden auch der Bau einer Schutzhütte auf dem Killermer-Berg in Burladingen, die Weiterentwicklung der Stadtkapelle Gammertingen, das Eingangselement für die Kulturscheune in Sonnenbühl-Undingen sowie ein Projekt zur Pflegebetten-Inklusion, das Rhönradturnen in St. Johann und das Backhaus in Zwiefalten-Gossenzugen. (eg)