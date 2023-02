120 Jahre Steinhilber Fasnet mit Jubiläums-Umzug

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. Klein und kurzweilig, heimelig und unterhaltsam präsentierte sich der Sonder-Umzug zum vielfachen Jubiläum am Samstag Nachmittag. Über 1 000 Hästräger samt närrischen Musikern, Gruppen und Wagen zogen an zahlreichen Besuchern vorbei, die sich am Straßenrand bei idealen Wetterbedingungen postierten. Narrenrufe animierten zum Mitmachen, forderten lautstarke Antworten auf Schlippr-Schlappr, Rälle, Narri und Horig.

Zunftmeister: »Wir haben einiges zu feiern«

Kein Problem für die Zuschauer, waren doch alle in Fasnetslaune und mit den Hülaschlappr und Bauze, Bauze scheinbar schon vertraut. »Wir haben einiges zu feiern, von 120 Jahre Steinhilber Fasnet über 40+2 Jahre Zunftrat und 40 Jahre Küchlesnarr«, fasst Marc Hazotte zusammen, Zunftmeister der sieben Narrengruppen mit mehr als 530 Mitgliedern. (GEA)