Wohnungen statt Werkstatt: Ehemaliges Autohaus Schänzlin in Pfullingen in Trümmern

PFULLINGEN. Ein Stück Unternehmensgeschichte verschwindet aus Pfullingen. Derzeit reißen riesige Bagger das ehemalige Autohaus Schänzlin ab, das 1926 gegründet worden war und nach dem Zweiten Weltkrieg an seinen angestammten Platz in der Marktstraße umgezogen ist. Es war über Jahrzehnte lang die Anlaufstation für VW-Besitzer und wurde später von der bhg-Autohandelsgesellschaft übernommen. In der vergangenen Woche ging’s los. Das Werkstattgebäude musste als Erstes dran glauben.

Auf dem 4.400 Quadratmeter großen Gelände entstehen 21 Reihenhäuser und 42 Wohnungen. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen laut Aussage des Bauträgers, der Strenger Holding GmbH aus Ludwigsburg, noch in diesem Herbst. Während der etwa zweijährigen Bauphase kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. Entlang der Marktstraße selbst handelt es sich lediglich um eine Verengung der Fahrbahn und die Verlegung des Fußweges auf die gegenüberliegende Seite mitsamt der Verlegung einer Fußgängerampel. Ab dem 30. Juni betreffen die Arbeiten auch die Liststraße: Dort wird es eine einseitige Sperrung des Verkehrs geben. (GEA)