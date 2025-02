Wichtige Verkehrsachse in Pfullingen: Römerstraße einen Monat teilweise gesperrt

Eine Baustellenlampe an einer Straßenbaustelle.

PFULLINGEN. Wegen Holzfällarbeiten und dem Umbau einer Bushaltestelle muss die Römerstraße in Pfullingen vom 26. Februar bis voraussichtlich Ende März halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt in etwa auf Höhe des Aldi-Marktes und betrifft die Fahrtrichtung Reutlingen. Dementsprechend wird der Verkehr Richtung Reutlingen ab dem dortigen Kreisverkehr über die Bismarckstraße und die Uhlandstraße umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Auch die Busse des ÖPNV nutzen die Umleitungsstrecke und fahren die Haltestelle Pfullingen, Römer-, Bismarckstraße nicht an. (pm)