Weihnachtsmarkt in Pfullingen eröffnet: Weihnachtszauber in der Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Adventszeit in Pfullingen ist eingeläutet: Bürgermeister Stefan Wörner eröffnete am Freitagabend feierlich den Weihnachtsmarkt und wünschte den zahlreichen Besuchern eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Musikalisch sorgte die Bläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule für einen stimmungsvollen Auftakt. Auch die neue Weihnachtstasse wurde vorgestellt: Das Design stammt von Lisa Abele und zeigt ein Motiv passend zur 40-jährigen Städtepartnerschaft mit dem französischen Passy. Rund 75 Marktbeschicker sorgen für ein vielfältiges Angebot: Vom handgemachten Weihnachtsschmuck bis hin zu regionalen Spezialitäten gibt es vieles zu bestaunen und zu verkosten.

Drei Tage lang, bis einschließlich ersten Advent, können Besucher über den Weihnachtsmarkt schlendern und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Neben dem Budenzauber gibt es zusätzlich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Am Samstag schaut ab 14.30 Uhr der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt vorbei und beschenkt die jüngsten Gäste. Es werden um 15.30 Uhr Weihnachtslieder gespielt und am Sonntag um 14.30 Uhr der schönste Weihnachtsmarktstand gekürt. Das vollständige Programm gibt es online oder auf Plakaten, die aushängen. (GEA)