Tanz-Show der Uhlandschule Lichtenstein vor großem Publikum

LICHTENSTEIN. »Are you ready? – It´s showtime«, hieß es am Freitagnachmittag in der restlos gefüllten Lichtensteinhalle. Rund 200 Schülerinnen und Schüler aus neun Klassen zeigten, was sie die Woche über bei den professionellen Tanz-Coaches der Initiative »Wir bewegen Schule« eingeübt hatten.

Von Montag bis Freitag hatten die Kinder mal einen ganz anderen Unterricht: Moderne Tänze aus den Bereichen Hip-Hop, Break- und Showdance standen auf dem Stundenplan. Die Initiative hat sich auf die Fahnen geschrieben, alle mit viel Spaß in Bewegung zu bringen. Darüber hinaus sollten die Kinder auch für ihren Alltag gestärkt werden, Kontakte knüpfen und Selbstvertrauen gewinnen. Sie lernten auch die richtige Atmung, um Lampenfieber vor dem Auftritt zu vertreiben.

Rektorin Angelika Brenner dankte den Coaches, den Sponsoren, die die Woche ermöglicht hatten sowie den Lehrerinnen und allen, die hinter den Kulissen wirkten. Die Kinder brächten mit ihren Tänzen »unser Herz zum Strahlen.«

Die Schule tanzt. Alle machten mit. Foto: Gabriele Böhm Die Schule tanzt. Alle machten mit. Foto: Gabriele Böhm

»Are you ready?« Mit dieser Frage wurde auch das Publikum einbezogen, dass immer wieder zum Mitklatschen aufgefordert wurde. »Jaaa!«, schallte es hundertfach zurück. Bei fetziger Musik zeigten schon die jüngsten Klassen tolle Choreografien mit coolen Moves sowie turnerische Elemente wie Rad, Brücke, Überschlag, Salto und Spagat. Je nach Alter und Können hatten die Coaches die Kinder gefordert und gefördert. Bei vielen Übungen wie den Pyramiden, die schon in den Bereich der Akrobatik reichten, arbeiteten die Kinder hervorragend zusammen, stützten und trugen sich gegenseitig. »Das hat alles schon in den Kindern gesteckt«, sagte Coach Kofi. »Wir haben es nur hervorgeholt.«

Am Schluss kamen alle Klassen zusammen auf die Bühne. Zum Hit »Ein Hoch auf uns« tanzten die Kinder zusammen mit ihren Lehrerinnen und den Coaches, während das Publikum begeistert applaudierte. (GEA)