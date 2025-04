Betrunkener läuft in Unterhausen auf die Straße und bewirft Lkw mit Kühlbox

Polizisten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam. (Symbolbild)

LICHTENSTEIN. Nach einem Lkw-Fahrer, weiteren Geschädigte und Zeugen sucht das Polizeirevier Pfullingen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend auf der Wilhelmstraße in Unterhausen ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 37-Jähriger gegen 19.25 Uhr zu Fuß zunächst auf dem Gehweg der Wilhelmstraße ortseinwärts unterwegs, als er unvermittelt auf Höhe der Hausnummer 66 auf die Fahrbahn lief und eine mitgeführte Kühlbox in Richtung eines heranfahrenden Lkw warf. Der bislang unbekannte Fahrer konnte seinen Lkw nur noch durch eine Notbremsung unmittelbar vor dem Hindernis zum Stehen bringen.

Der 37-Jährige soll im Anschluss mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben sein, in Richtung anderer Autofahrer gestikuliert und diese behindert, wenn nicht sogar gefährdet haben, bis er von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und von der Straße geführt werden konnte. Nachdem bei ihm nach einer Überprüfung ein Atemalkoholwert von über zwei Promille und Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden waren, musste er nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0712199180 um Hinweise. (pol)