Sport, Kultur und Dolce Vita in Pfullingens Neuer Mitte

»Dolce Vita« in Pfullingen: Die verschiedenen Stände locken viele Besucher in die Innenstadt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In der Pfullingens Neuen Mitte ist diese Woche wieder einiges geboten. Sportliche und kulturelle Highlights wechseln sich ab, teilt die Stadtverwaltung mit.

Los geht’s am Donnerstag, 18. Juli, mit der Sportlerehrung der Stadt ab 19 Uhr auf der Neue-Mitte-Bühne, bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins neue Kulturhaus Klosterkirche verlegt. Die Stadt holt bei dieser Gelegenheit all diejenigen Sportlerinnen und Sportler auf die Bühne, die in den zurückliegenden Monaten mit außergewöhnlichen Leistungen und Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Am Freitag, 19. Juli, ab 17 Uhr locken ganz nach dem Motto »a bissle Dolce Vita geht immer« vielfältige kulinarische Angebote in die Neue Mitte. In lockerer Atmosphäre lässt es sich plaudern und schlemmen. Um 18.30 Uhr gibt es eine Modenschau »Pfullingen zeigt Urlaubs- & Sommermode«. Danach spielt der Spielmanns- und Schalmeienzug. Die Geschäfte sind bis 21 Uhr geöffnet. Das GHV-Event wird komplettiert durch das Angebot »Tanz mit!« der Kulturinitiative i’kuh – es gibt Tänze zum Mitmachen, von Modern Dance für Jung und Alt über Folkloretänze und Line Dance bis zu beschwingter Tanzmusik.

Sportliche Aufführungen

Der »Kiss Family Day« des VfL Pfullingen steigt am Samstag, 20. Juli, von 12 bis 18 Uhr. Es wird ein Fest für die ganze Familie mit Kinderschminken, Hüpfburgen, Wasserschlacht und Aufführungen der verschiedenen Gruppen. Auch die Box- und Skiabteilung des VfL ist am Start. Es gibt Gelegenheit, über den Fortschritt der neuen VfL-Kita mit Einrichtungsleiterin Linda Holderle zu sprechen. Außerdem stellt sich der Naturkindergarten Urschel aus Pfullingen vor. Er übernimmt, in Kooperation mit dem VfL, die Verpflegung mit Roter Wurst und Pommes. Die Young Eagles betreuen auf dem Passy-Platz weitere Spielestationen.

Die ganze Neuen Mitte steht im Zeichen des Sports, bis dann am Abend ab 20.30 Uhr die Marktschenke die Band »MidnightFun« auf die Bühne bringt. Deren Konzert steht unter dem Motto »Oldies but Goldies«.

Der Sonntag, 21. Juli, beginnt mit dem ökumenischen Marktplatzgottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Pfullingen um 10 Uhr. Auch am Sonntagabend lohnt der Besuch im Pfullinger Zentrum, der Liederkranz lädt ab 19 Uhr zum sommerlichen Serenadenkonzert ein. Der Gemischte Chor, der Frauen- und der Männerchor, sowie der moderne Chor ffortissimo haben unter der Leitung von Mario Kay Ocker wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Eintritt ist bei allen Events frei. (eg)

www.pfullingen.de/neuemitte