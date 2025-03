Pfullinger Stuhlsteige wird saniert und bis April voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/SONNENBÜHL. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Donnerstag, 6. März, die Fahrbahndecke der Landesstraße 382 auf rund sechs Kilometern zwischen Pfullingen und Sonnenbühl-Genkingen, der sogenannten »Stuhlsteige«, erneuern. Der Sanierungsbereich erstreckt sich vom Kreisverkehr am Ortsausgang von Pfullingen bis auf Höhe des Parkplatzes Ruoffseck bei Genkingen. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sollen die Arbeiten bis Freitag, 11. April, abgeschlossen sein.

Erforderlich ist die Maßnahme aufgrund von Rissen, Verdrückungen und Ausmagerungen im Straßenaufbau. Insgesamt werden rund 14.000 Quadratmeter Asphaltdeck- und tragschichten erneuert. Zusätzlich werden an Stellen, an denen es zu Rutschungen gekommen ist, Hangsicherungsarbeiten und Ausbesserungen an der Asphaltoberfläche durchgeführt.

Umleitung eingerichtet

Während der Bauarbeiten ist die L 382 im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Sonnenbühl wird in Pfullingen von der Kreuzung K 6729/L 382 an über die K 6729 (Gönninger Straße), die L 383 Richtung Gönningen und die L 230 nach Sonnenbühl-Genkingen umgeleitet. In Fahrtrichtung Pfullingen wird der Verkehr in umgekehrter Richtung geführt. Auf der Hochfläche bleibt die Zufahrt bis zum Parkplatz Ruoffseck bestehen.

Die Regiobuslinie 7635 wird in beide Fahrtrichtungen über K 6729 von Pfullingen über die Gönninger Straße, die L 230 nach Gönningen und weiter nach Sonnenbühl-Genkingen umgeleitet. Die Haltestellen im gesperrten Bereich der Landesstraße werden nicht bedient. Durch die geänderte Verkehrsführung entfallen die Haltestellen Pfullingen »Jahnstraße«, Pfullingen »Stuhlsteige«, Genkingen »Ruoffseck« und Genkingen »Pfullinger Straße«

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 515.000 Euro, die das Land Baden-Württemberg trägt. (eg)

