Pfullingens Klosterstraße gesperrt - Busse fahren anders

PFULLINGEN. Sie gehört zur wichtigen Verkehrsachse in Pfullingen: Die Klosterstraße muss für zwei Tage, wegen Arbeiten an der dortigen Gasleitung, gesperrt werden. Dazu heißt es aus dem Rathaus Pfullingen: "Aufgrund von Arbeiten an einer beschädigten Gasleitung muss die Klosterstraße auf Höhe von Gebäude 31 im Zeitraum vom 30. Mai bis 1. Juni voll gesperrt werden. Die Ortsdurchfahrt Große Heerstraße/Klosterstraße ist davon nicht betroffen.

Allerdings werden die Stadtbusse der Linie 2 sowie die Überlandbusse aus Richtung Lichtenstein kommend in diesem Zeitraum die Haltestelle am Laiblinsplatz nicht anfahren können. Daher ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, die sich in der Großen Heerstraße auf Höhe von Gebäude 11 befindet – also auf Höhe des Hauses am Stadtgarten, gegenüber der bereits seit einiger Zeit in Richtung Reutlingen eingerichteten Ersatzhaltestelle." (pm/GEA)