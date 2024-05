Living-History-Event im Pfullinger Schlösslespark

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Pfullinger Museumssaison beginnt am Sonntag, 5. Mai, im Württembergischen Trachtenmuseum und im Mühlenmuseum, in der Dokumentationsstätte in der Villa Laiblin sowie in der Neske-Bibliothek. Die Dauerausstellung im Klosterareal und das Schlössle bleiben wegen Bauarbeiten beziehungsweise Umstrukturierung geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sonderausstellung im Württembergischen Trachtenmuseum präsentiert mit »Unter der Haube« eine Reise durch die Geschichte von Hauben und Hüten. Die neue Ausstellung lädt dazu ein, am Beispiel der verschiedenen Hauben und Hüte einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Das Albverein-Team der Mühlenstube freut sich immer sonntags von 14: bis 17 Uhr auf Besucher, die sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen möchten.

Lesungen in der Villa Laiblin

Das Jahresprogramm in der Dokumentationsstätte Villa Laiblin sieht vor, dass an insgesamt sechs Öffnungstagen Autorenlesungen mit Geschichten aus dem Schreibwettbewerb »Der Pavillon im Laiblinspark« stattfinden werden. An weiteren Öffnungstagen gibt es Vorträge über die Künstlerfreunde Louis Laiblins. Das Programm ist auf der Homepage des Geschichtsvereins und über die Homepage der Stadt einsehbar. Ein besonderes Ereignis wird den Erkenntnissen rund um die Ausgrabungen und Forschungen zu den Greifensteiner Rittern und Burgen im Echaztal gewidmet: Im Schlösslespark gibt es am 15. und 16. Juni ein Living-History-Event, begleitet von der Ausstellung »Ausgegraben« im Schlössle, die vom 15. Juni bis zum 25. August gezeigt wird. Dieses Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Uni Tübingen, dem Landesdenkmalamt, der Stadt Pfullingen, der Gemeinde Lichtenstein und Vereinen beider Kommunen.

Hommage an Brigitte Neske

Das Veranstaltungsprogramm der Neske-Bibliothek widmet sich in diesem Jahr dem Thema »Brigitte Neske zum Hundertsten!« Mehr als 40 Jahre lang verlegte sie mit ihrem Mann Günter Neske ein Verlagsprogramm, das sich mit den geistigen Strömungen der Nachkriegszeit auseinandersetzte – philosophisch-theologischen, geschichtlich-politischen und literarischen. Aber sie schrieb auch selbst, etwa wunderbare Gedichte, Briefe und Essays über das Leben im Pfullinger Kloster und die Begegnungen mit den Großen dieser Zeit. Start ist am 5. Mai mit einem Zeitbild zum Leben im Pfullinger Kloster-Areal im vergangenen Jahrhundert. Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, wird bei einer Führung mit Felicitas Vogel an die Freunde der Familien Gayler und Neske erinnert: HAP Grieshaber, Otto Baum, Ernst und Gretha Jünger und viele andere.

VORTRAG AM FREITAGABEND Mit einem Vortrag und einem Film von Dr. Michael Kienzle wird am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule die Pfullinger Museumssaison eröffnet. Der Historiker der Universität Tübingen beleuchtet darin die neueren Forschungen zu Adel und Burgenbau der Greifensteiner im Echaztal und zu den Grabungen an der Burg Stahleck. Der Geschichtsverein, der Schwäbische Albverein und die Stadtverwaltung laden die Bevölkerung zu diesem Abend ein. (eg)

»Literatur und Limo« im Klostergarten in Zusammenarbeit mit der VHS, i’Kuh und Hubert Himmelsbach wird es im Laufe des Sommers wieder geben, dabei einige besondere Veranstaltungen: Am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr liest der Schauspieler und Regisseur Klaus Hemmerle aus Brigitte Neskes Gedichtband »Erde mein Teil« und aus der Sammlung von Texten über den Pfullinger Klostergarten, in dessen Kosmos sie ihr ganzes Leben verbrachte. Begleitet wird er vom Gitarristen Jo Ambros. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe spielen am 6. Oktober Nastasja Nürnberger (Flöte), Mariette Leners (Viola) und Christoph Bieber (Cello) zur »Hochzeit im Kloster« auf, einer Erzählung über die Hochzeit von Brigitte und Günter Neske 1948 von Gretha von Jeinsen.

Bis Ende Oktober 2024 sind die Pfullinger Museen von Sonntag, 5. Mai, an jedem ersten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Mühlenstube und das Trachtenmuseum können jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Auskünfte zu den Veranstaltungen gibt es telefonisch. (eg)

07121 7030-4101