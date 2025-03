Unbekannte Täter verwüsten Grundstück in Holzelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Bislang Unbekannte haben im Zeitraum vom 20. Februar bis 8. März ein Grundstück in Holzelfingen verwüstet. Die Täter schlugen dabei die Scheiben und Scheinwerfer eines auf dem Wiesengrund stehenden, nicht mehr zugelassenen Autos ein und demolierten die Karosserie des Fahrzeugs. Außerdem drangen die Täter gewaltsam in den dazugehörenden Schuppen ein und brachen dort mehrere Stahlschränke auf. Die Innenwände des Schuppens, die Schränke sowie einen dort abgestellten Traktor wurden im weiteren Verlauf mit Farbe besprüht. An dem Traktor rissen die Vandalen zudem mit Gewalt mehrere Teile ab. Ein Teil der Gegenstände wurde aus dem Schuppen ins Freie getragen und auf dem Grundstück verstreut. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)