»hilver«-App: Eningen führt Digitale Nachbarschaftshilfe ein

ENINGEN. Die Gemeindeverwaltung hat ein neues Kapitel in Sachen Nachbarschaftshilfe aufgeschlagen und nimmt damit eine Vorreiterrolle im Landkreis ein: Mit der Einführung der App »hilver« – kurz für »Hilfe vermitteln« wird künftig die Organisation von Unterstützungsleistungen im Alltag auf einfache und digitale Weise ermöglicht. Bei einer Auftaktveranstaltung konnten Interessierte Einblicke in die Funktionen der Plattform gewinnen und sich als Helfer registrieren. Vom 2. November an wird hilver für Hilfesuchende freigeschaltet.

Die App vernetzt Menschen, die Hilfe anbieten, mit jenen, die Unterstützung benötigen – etwa beim Einkaufen, bei Begleitungen, bei kleineren handwerklichen Arbeiten oder durch gemeinsame Zeit. Das Angebot ist kostenlos. Nach der Registrierung verifizieren sich Helfende persönlich im Rathaus und verpflichten sich zur Einhaltung klarer Regeln, die Verlässlichkeit und Transparenz sicherstellen. Nach der Einstellung einer Hilfsanfrage wird der Kontakt zwischen den Beteiligten hergestellt und die Unterstützung abgesprochen.

Zeichen des Zusammenhalts

Bürgermeister Eric Sindek sieht in der Einführung hilver als ein deutliches Zeichen gelebten Zusammenhalts. »In Zeiten des demografischen Wandels ist es unerlässlich, dass wir neue Wege gehen, damit Menschen möglichst lange selbstbestimmt und in gegenseitiger Unterstützung in ihrem Zuhause leben können. Die Plattform schafft eine Brücke zwischen denen, die Hilfe benötigen, und denen, die helfen möchten Viel wichtiger aber: Es stärkt das Miteinander in unserer Gemeinde und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt.«

Um der Inklusion Rechnung zu tragen, wird das Angebot für Hilfesuchende auch analog verfügbar sein. Hilfesuchende, die über keine digitale Anbindung verfügen, können ihre Gesuche telefonisch an das Rathaus übermitteln, welches dann als Vermittler einspringt.

Mit der hilver-App wolle man aber nicht nur die Älteren ansprechen, betont Bürgermeister Sindek: »Uns ist es ein Anliegen, dass die App generationenübergreifend genutzt wird. Daher wollen wir auch Babysitter-Dienste über die App vermitteln.« (eg)