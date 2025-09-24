Gesperrte Honauer Steige: Umleitung für Busverkehr in beide Richtungen eingerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Nachdem auf der Umleitungsstrecke auf der seit Montagabend wegen eines Steinschlags gesperrten Honauer Steige für den öffentlichen Nahverkehr kurzfristig nur eine Einbahnregelung umgesetzt werden konnte, hat das Landratsamt Reutlingen laut eigenen Angaben nun eine bessere Lösung gefunden. Bereits ab Mittwoch, 24. September, um 13 Uhr kann der öffentliche Nahverkehr den Radweg in beide Richtungen befahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sich keine Fahrzeuge auf dem schmalen Weg treffen, regeln zunächst Mitarbeitende den Busverkehr. Danach soll die Steuerung eine Ampelanlage übernehmen, die voraussichtlich am Spätnachmittag installiert werden soll.

Mit der neuen Lösung werden alle Ortschaften wieder in beide Richtungen durch den öffentlichen Nahverkehr angefahren, es ist lediglich mit etwas längeren Fahrtzeiten zu rechnen. Sollte die Ampelanlage nicht rechtzeitig am Spätnachmittag eintreffen, wird das Landratsamt noch einmal informieren. Dann regeln am Mittwoch bis 19 Uhr und am Donnerstagmorgen ab 6 Uhr weiter Mitarbeitende den Busverkehr.

Die Umleitungsstrecke über den Radweg kann auch von Rettungsfahrzeugen genutzt werden, womit Patientinnen und Patienten auf der Alb schneller erreicht werden. Das Landratsamt Reutlingen weist ausdrücklich darauf hin, dass der Radweg ausschließlich von Rettungsfahrzeugen und dem öffentlichen Nahverkehr genutzt werden darf. Die Strecke ist sehr schmal und bei Gegenverkehr gibt es kein Vorbeikommen. Alle Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, dies zur Sicherheit aller Beteiligten und für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu beachten. Das Landratsamt behält sich vor, die Umleitungsstrecke zu kontrollieren.

Darüber hinaus hat das Landratsamt Reutlingen auch den Verkehr in der Region im Blick. Sofern es Möglichkeiten gibt, den Verkehrsfluss zu verbessern, werden diese auch gemeinsam mit den betreffenden Städten und Gemeinden umgesetzt.

Schülerverkehr von der Alb herunter bis 13 Uhr

Bis 13 Uhr gilt weiterhin die Einbahnreglung auf der Umleitungsstrecke. Bis dahin besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit dem Bus über die Stuhlsteige nach Pfullingen zu fahren und dort umzusteigen. Die Bushaltestellen oberhalb der Honauer Steige werden regulär angefahren.

Aktuelle Informationen werden auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.