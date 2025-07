Flanieren und shoppen: Lange Einkaufsnacht in Eningen

Die Straßen in der Eninger Mitte waren gut gefüllt während der »Langen Einkaufsnacht«. FOTO: GEMEINDE

ENINGEN. An einem perfekten lauen Sommerabend ging die Eninger »Lange Einkaufsnacht« in die fünfte Runde. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit zum Flanieren und zum Shoppen. Zur Eröffnung spielte der Musikverein Eningen, geleitet von Andreas Schuhmacher, die Begrüßung übernahm Organisatorin Erika Schlotterbeck.

Im weiteren Programm traten die Line Dancer vor dem Rathaus auf. Schwungvoll zeigten sie ihr Können, und forderten dann sogar die Besucher zum Tanzen auf.

Die Einzelhändler hatten ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet. Im Buchladen Litera konnte man die »neue« Besitzerin Jula Schorndorf begrüßen und in den Büchern schmökern. Bunte Sommermode lockte Modebewusste ins »Spiegelbild«, Blumen Wehrstein hatte einen Sommerblumenstand vor der Tür aufgebaut. Bei der Physio Eningen am Rathausplatz gab es leckere Cocktails.

In Erikas Bügelstüble versorgten Joachim und Manuela die durstigen Gäste. Akermann Hören und Sehen zeigte mit einer besonderen Brille, wie es sich anfühlt, wenn man betrunken ist. Eddys Rote vom Grill fehlten nicht, der SKV bot Kartoffelspiralen an, ein große Auswahl türkischer Spezialitäten gab es beim Achalm Kebap, leckeren Eistee und dekorative Angebote beim »Lieblingsstück«. Der Tennisverein bot Currywurst an. Ein Zauberer, alias Dirk Baumgärtel, begeisterte das Publikum mit seinen Tricks. Drei mittelalterlich gewandete Frauen flanierten durch die Straßen, Harry und Freund unterhielten mit bekannten Liedern. (eg)