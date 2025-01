Feuerwehr konnte Brand in Pfullinger Tiefgarage schnell löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Großeinsatz in Pfullingen am frühen Sonntagabend: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren zu einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage ausgerückt. Gegen 16.35 Uhr meldeten zunächst mehrere Anwohner starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage, welche sich unter zwei Mehrparteienhäusern in der Hermannstraße befindet.

Der Brand bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte, woraufhin die Feuerwehrleute sofort mit der Bekämpfung des Brandes begannen. Mehrere Bewohner der beiden Wohngebäude verließen vorsorglich ihre Wohnungen und kamen unter anderem in einer nahegelegenen Sporthalle unter, in welcher sie vom Rettungsdienst vorübergehend betreut wurden. Nach derzeitigem Stand (7.15 Uhr) ist davon auszugehen, dass sie in ihre Wohnungen zurückkehren können. Verletzt wurde niemand.

Keine Verletzten

Der Schaden an mehreren in der Tiefgarage geparkten Autos und dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei Reutlingen auf mehrere hunderttausend Euro. Ein Polizeisprecher sagte am Montagmorgen: »Durch den schnellen Löscherfolg der Feuerwehr wird sich der Schaden voraussichtlich in diesem Rahmen bewegen.« Die Feuerwehr war mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 50 Kräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Wenn die Brandermittler am Montag schon den Brandort betreten können, wollen sie gleich mit ihren Untersuchungen beginnen, so die Polizei. (GEA/pol)